С 25 по 31 октября в Могилевской области проходит Неделя детской безопасности
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Впереди школьные каникулы, и сейчас очень важно напомнить всем ребятам о безопасном поведении на дороге.
Госавтоинспекция призывает родителей контролировать досуг своих детей, ежедневно напоминать детям о мерах безопасности, объяснять, как правильно вести себя на дороге.
Помните, личный пример взрослого является главным фактором в безопасном поведении ребенка на дороге.
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