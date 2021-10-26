С 25 по 31 октября в Могилевской области проходит Неделя детской безопасности

Впереди школьные каникулы, и сейчас очень важно напомнить всем ребятам о безопасном поведении на дороге.

Госавтоинспекция призывает родителей контролировать досуг своих детей, ежедневно напоминать детям о мерах безопасности, объяснять, как правильно вести себя на дороге.

Помните, личный пример взрослого является главным фактором в безопасном поведении ребенка на дороге.