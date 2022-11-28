С 25 по 28 ноября в Беларуси проходит комплекс мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма

С 25 по 28 ноября по всей республике проходит комплекс мер, направленных на профилактику дорожно-транспортного травматизма по причине нарушений правил перевозки пассажиров, в первую очередь детей, с учетом сложных погодных условий.

Сегодня, когда в большинстве семей есть свои автомобили и родители ежедневно совершают поездки с детьми остро стоит проблема защиты ребенка в случае дорожно-транспортного происшествия. И речь идет не только об обязательном использовании автокресла и ремней безопасности. Жизнь и здоровье маленького человечка в автомобиле полностью зависит от поведения взрослого за рулем, особенно если управлять авто приходится в сложных погодных условиях.

Госавтоинспекция призывает водителей проявлять осторожность и повысить степень внимания. Необходимо выбирать безопасную скорость и дистанцию с учетом состояния проезжей части дороги, отказаться от рискованных маневров и лишних перестроений, избегать резких торможений. Необходимо обдумывать каждое свое действие, управлять транспортом спокойно и аккуратно.

Судьбу ребенка в аварийной ситуации определяет то, как он сидит в автомобиле. Необходимо помнить, что перевозка детей в возрасте до 5 лет в легковом автомобиле должна осуществляться с обязательным использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка. Детей от 5 до 12 лет необходимо перевозить с использованием удерживающих устройств или иных средств (бустеров, специальных подушек для сидения, дополнительных сидений), позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства. При этом важно правильно зафиксировать ребенка ремнем безопасности: диагональный ремень должен проходить через плечо и грудную клетку и не соскальзывать на шею.

Перевозить детей на коленях нельзя. Если во время столкновения взрослый не пристёгнут, то сила удара отбрасывает его вперед, и он своей массой может придавить малыша. Если предварительно пристегнуться, то в случае аварии, ребёнка (даже если это новорожденный младенец) просто невозможно будет удержать. Недопустимо пристёгивать одним ремнём и пассажира и сидящего у него на коленях ребёнка – это опасно, прежде всего, для ребёнка. Беспрекословное правило – один ремень для одного человека.

Оставлять детей в движущемся автомобиле вообще не пристёгнутыми также нельзя. А тем более разрешать им вставать на ноги, перемещаться по салону, становиться на колени на заднем или на переднем пассажирских сиденьях – при экстренном торможении или столкновении ребёнок может получить травму или даже погибнуть.

Специальное детское удерживающее устройство является действенным средством безопасности для маленьких пассажиров..

При выборе детского автокресла отдавайте предпочтение моделям, соответствующим возрасту и весу малыша, достаточно комфортным для того, чтобы ребенок сидел в них спокойно, не отвлекая водителя и не создавая аварийных ситуаций. Не берите детское кресло на вырост. Максимальная безопасность ребенка будет обеспечена в том случае, если кресло оптимально подходит ему по размеру. Выбирая автокресло, посоветуйтесь с продавцом, обратите внимание на следующие нюансы: – убедитесь в том, что выбранное кресло совместимо с вашей моделью и маркой автомобиля. Так, длина штатных ремней для закрепления автолюльки может оказаться недостаточной. Обратите внимание на использованный при изготовлении автокресла материал. Лучше всего ребенка в автомобиле защитит ударопрочный пластик с профилем из алюминия. Убедитесь в том, что крепления надежные и прочные. И помните, что поездка для маленького пассажира должна быть максимально комфортной и, конечно же, безопасной!

За неиспользование детского удерживающего устройства в случаях, когда оно обязательно, предусмотрен штраф в размере до 4 базовых величин. В случае повторного такого нарушения в течение года – штраф от 2 до 8 базовых величин.

ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома