С 25 августа ГАИ призывают включить фары

С 25 августа по 5 сентября ГАИ проводит специальное комплексное мероприятие «Внимание – дети!».

Как сообщили в УВД облисполкома, при проведении мероприятия водителям необходимо в обязательном порядке в светлое время суток включать ближний свет фар или дневные ходовые огни (при их наличии) на механических транспортных средствах.

- Сотрудники Госавтоинспекции проведут как профилактические акции для детей и родителей, так и рейды по пресечению нарушений правил дорожного движения. Особое внимание будет уделяться соблюдению водителями скоростного режима, правил безопасной перевозки детей и проезда пешеходных переходов, - отметили в ведомстве.