С 24 по 26 декабря во Дворце искусств пройдет выставка-ярмарка «Новогодние чудеса»
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С 24 по 26 декабря бобруйчане и гости города смогут посетить выставку-ярмарку "Новогодние чудеса".
Вас ожидают эксклюзивные изделия ручной работы от лучших мастеров Бобруйска.
Время работы:
24 декабря - с 10:00 до 15:00
25 декабря - с 09:00 до 17:00
26 декабря - с 09:00 до 17:00
Ждем Вас по адресу: ул. Ульяновская 35/31, ГУК "Дворец искусств г. Бобруйска"
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