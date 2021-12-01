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С 24 по 26 декабря во Дворце искусств пройдет выставка-ярмарка «Новогодние чудеса»

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С 24 по 26 декабря во Дворце искусств пройдет выставка-ярмарка «Новогодние чудеса»

С 24 по 26 декабря бобруйчане и гости города смогут посетить выставку-ярмарку "Новогодние чудеса".

Вас ожидают эксклюзивные изделия ручной работы от лучших мастеров Бобруйска.

Время работы:

24 декабря - с 10:00 до 15:00

25 декабря - с 09:00 до 17:00

26 декабря - с 09:00 до 17:00

Ждем Вас по адресу: ул. Ульяновская 35/31, ГУК "Дворец искусств г. Бобруйска"

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