С 24 по 26 декабря во Дворце искусств пройдет выставка-ярмарка «Новогодние чудеса»

С 24 по 26 декабря бобруйчане и гости города смогут посетить выставку-ярмарку "Новогодние чудеса".

Вас ожидают эксклюзивные изделия ручной работы от лучших мастеров Бобруйска.

Время работы:

24 декабря - с 10:00 до 15:00

25 декабря - с 09:00 до 17:00

26 декабря - с 09:00 до 17:00

Ждем Вас по адресу: ул. Ульяновская 35/31, ГУК "Дворец искусств г. Бобруйска"