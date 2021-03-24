С 24 марта по 2 апреля в Бобруйске проходит декада детской и юношеской книги «Книжкины истории»

Ежегодно 2 апреля, в день рождения великого сказочника из Дании Ганса Христиана Андерсена, весь мир отмечает Международный день детской книги.

В рамках этой праздничной даты библиотеки города Бобруйска традиционно готовят насыщенную программу мероприятий.

Так, в этом году для мальчишек и девчонок с 24 марта по 2 апреля пройдет декада детской и юношеской книги «Книжкины истории».

Специальным подарком для всех наших пользователей, а в особенности для наших юных читателей, станет запуск онлайн-проекта «JДетская страничка».

С помощью нашей странички вы сможете ближе познакомиться с детскими библиотеками нашего города, найти информацию о библиотечных клубах и любительских объединениях по различным направлениям, совершить увлекательное путешествие в мир детского чтения, узнать о книжных новинках и выбрать для себя интересные книги с помощью виртуальных выставок, ответить на вопросы виртуальных викторин, поучаствовать в мастер-классах, посмотреть кукольные спектакли и просто весело и увлекательно провести с нами время.

Приглашаем вас посетить особую страницу - «JДетскую страничку» на библиотечном сайте УК «ЦБС г.Бобруйска» (http://bobruisk-library.by).