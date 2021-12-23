С 24 декабря по 14 января площадь Ленина будет перекрыта
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Госавтоинспекция города Бобруйска информирует, что в период времени с 24 декабря 2021 по 14 января 2022 будет осуществлено перекрытие площади Ленина для обеспечения безопасности дорожного движения на время проведения новогодних и рождественских мероприятий.
Уважаемые водители, заранее планируйте свой маршрут!
ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома
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