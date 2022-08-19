С целью привлечения внимания общественности к проблеме травматизма и гибели детей от пожаров вследствие оставления их без присмотра с 22 августа по 21 сентября в области пройдет республиканская профилактическая акция «В центре внимания – дети!».

Акция пройдет в 2 этапа:

1-й этап - с 22 по 31 августа. Целевая аудитория – родители и их дети. Профилактические мероприятия состоятся в крупных торговых центрах и других объектах торговли, специализирующихся на реализации товаров для детей. Вниманию юных посетителей и их родителям будут предоставлены тематические зоны с противопожарной атрибутикой и интерактивные обучающие площадки. За активность и знания участники получат наглядно-изобразительную продукцию по безопасности жизнедеятельности.

2-й этап -с 1 по 21 сентября. Целевая аудитория– ученики младших классов учреждений общего среднего образования, воспитанники детских дошкольных учреждений, родители и их дети. Профилактические мероприятия пройдут в учреждениях общего среднего образования, детских дошкольных учреждениях, местах с массовым пребыванием людей. Программа насыщенна и информативна: тематические «Уроки безопасности» с общешкольной эвакуацией, родительские собрания, игровые площадки: «Помощь рядом», «5 шагов спасения». «План эвакуации». «Проведи время с пользой». «Огнетушитель», «Волшебная книга» и другие.

Родители! Каким бы взрослым не казался Ваш ребенок, предостерегите его от беды. Поговорите, предупредите, убедите в том, что минутная беспечность может привести к трагедии. Постоянно отслеживайте местонахождение Вашего ребенка. Бдительность, внимание, забота и любовь- эти незыблемые истины должны быть в основе родительского воспитания.

И помните — чужих детей не бывает. Если Вы увидели, что дети делают что-либо, способное им навредить - предупредите об опасности, обратитесь к их родителям, а если нет возможности- проинформируйте специальные службы. Ваша бдительность и неравнодушие помогут предотвратить беду!