С 2023 года самозанятые и ремесленники будут платить налог на профессиональный доход

Со следующего года физлица, занятые деятельностью, не относящейся к предпринимательской, будут уплачивать налог на профессиональный доход. Об этом сообщили в Минтруда и соцзащиты, комментируя подписанный Президентом Закон «Об изменении законов по вопросам государственного социального страхования» от 18 июля 2022 г. № 193-З.

Главная особенность нового принципа налогообложения заключается в том, что он будет включать обязательные страховые взносы в ФСЗН.

– Таким образом плательщики налога на профессиональный доход смогут формировать свои будущие пенсионные права, – пояснили в Минтруда.

Лица, достигшие пенсионного возраста, при уплате нового налога, как уточнили в Минтруда и соцзащиты, будут иметь льготы. Они освобождаются от уплаты обязательных взносов в ФСЗН.

В главном социальном ведомстве страны также акцентировали внимание, что уплачивать взносы в ФСЗН необходимо только в периоды осуществления деятельности, не относящейся к предпринимательской.