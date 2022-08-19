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С 20 августа открывается сезон охоты на лося, лань и оленя благородного

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С 20 августа открывается сезон охоты на лося, лань и оленя благородного

Как сообщает Госинспекция охраны животного и растительного мира при Президенте, до 30 сентября разрешено добывать взрослых самцов, в том числе трофейного качества, а также селекционных животных (без учета пола и возраста).

Открытие сезона охоты приурочено к началу периода размножения (гона) оленьих и проводится, как правило, с подманиванием самцов (на вабу).

Разрешенные способы охоты - ружейный из засады, с подхода в течение суток.

Разрешенные орудия охоты - нарезное охотничье оружие с дульной энергией пули свыше 3 тыс. Дж, гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженной пулей, охотничьи луки и арбалеты.

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