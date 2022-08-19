С 20 августа открывается сезон охоты на лося, лань и оленя благородного
5 0
Как сообщает Госинспекция охраны животного и растительного мира при Президенте, до 30 сентября разрешено добывать взрослых самцов, в том числе трофейного качества, а также селекционных животных (без учета пола и возраста).
Открытие сезона охоты приурочено к началу периода размножения (гона) оленьих и проводится, как правило, с подманиванием самцов (на вабу).
Разрешенные способы охоты - ружейный из засады, с подхода в течение суток.
Разрешенные орудия охоты - нарезное охотничье оружие с дульной энергией пули свыше 3 тыс. Дж, гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженной пулей, охотничьи луки и арбалеты.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
также
-
Прямую телефонную линию проведет 20 августа председатель Могилевского облисполкома
-
С 20 августа открывается сезон охоты на лося, лань и оленя благородного
-
Бобруйчан выслушают по вопросам организации досуга граждан пожилого возраста
-
Госсимволы и исполнение гимна будут обязательными атрибутами торжественных мероприятий 1 сентября
-
Второй укос трав в Беларуси проведен более чем на 83% площадей