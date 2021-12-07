С 1996 года отмечаем Международный день гражданской авиации

В декабре 1996 года Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией (A/RES/51/33) провозгласила 7 декабря Международным днём гражданской авиации (International Civil Aviation Day) и настоятельно призвала правительства, а также соответствующие национальные, региональные, международные и межправительственные организации, предпринять соответствующие шаги для его празднования.

Цель Дня — информирование широкой общественности о вкладе гражданской авиации в социальное и экономическое развитие государств-членов, а также об уникальной роли ИКАО (ICAO) — специализированного учреждения Организации Объединенных Наций — в объединении усилий стран по созданию высокоскоростной глобальной транспортной сети на службе всего человечества.

Ассамблея Международной организации гражданской авиации (International Civil Aviation Organization, ICAO) объявила этот День в 1992 году в целях привлечения внимания к успехам международной гражданской авиации и их расширения.

ИКАО стала отмечать этот день с 7 декабря 1994 года в связи с 50-й годовщиной подписания Конвенции о международной гражданской авиации (Convention on International Civil Aviation), в соответствии с которой и была создана ИКАО. В дальнейшем это решение и поддержало ООН.

Ассамблея Международной организации гражданской авиации, прежде всего, устанавливает международные нормы гражданской авиации и координирует её развитие с целью повышения безопасности и эффективности. Также в задачи ИКАО входит не только обеспечение безопасного и упорядоченного развития международной гражданской авиации во всем мире, но и различные аспекты организации и координации международного сотрудничества по всем вопросам гражданской авиации, в том числе международных перевозок.

В соответствии с правилами ИКАО международное воздушное пространство разделено на районы полетной информации — воздушное пространство, границы которого устанавливаются с учётом возможностей средств навигации и контроля за воздушным движением.

Одной из функций ИКАО является присвоение аэропортам мира четырёхбуквенных индивидуальных кодов — идентификаторов, используемых для передачи аэронавигационной и метеорологической информации по аэропортам, планов полётов и т.д.

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