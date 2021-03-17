С 19 по 24 марта в стране пройдет профилактическая акция по предупреждению ДТП с уязвимыми категориями участников дорожного движения

Дорожная безопасность уязвимых участников движения неизменно является актуальной темой. В январе-феврале 2021 года на территории республики совершено 181 дорожно-транспортное происшествие с участием пешеходов и велосипедистов, в которых 38 человек погибли, 143 получили травмы. От общего количества погибших в ДТП данная категория составляет 58,5%.

На дорогах Могилевской области пешеходы стали участниками 16 ДТП.

Несмотря на единый дорожный закон, пешеходы и водители постоянно недопонимают друг друга на дороге. Невнимательность, бескультурье, а зачастую бесцеремонность, как со стороны водителей, так и со стороны пешеходов, становится причиной аварий с последствиями.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует пешеходам быть осторожными и следить за дорожным движением: при переходе улицы даже на зеленый свет светофора сначала посмотрите налево, а затем направо. Всегда будьте начеку.

Если вы переходите дорогу с интенсивным движением, для обеспечения безопасности, вам следует переключить все свое внимание на дорогу и отложить свой разговор по телефону. Отвлекитесь от прослушивания музыки во время пересечения проезжей части.

В вечернее время не забывайте об использовании фликеров. Обозначив себя световозвращателем, пешеход становится более заметным.

В темное время суток водителям также следует проявлять повышенное внимание на загородных дорогах, а также в тех местах, где проезжая часть не освещена. Пешеход, одетый в темную одежду, ранним утром, вечером и ночью практически не виден. Зачастую водитель замечает пешехода в самой непосредственной близости, когда избежать наезда уже просто невозможно. Мгновенно автомобиль не останавливается, об этом всегда следует помнить.

Водителям не следует забывать о том, что на пешеходном переходе именно пешеход имеет преимущественное право на движение. При подъезде к пешеходному переходу водитель должен двигаться со скоростью, которая позволит при необходимости остановиться и уступить дорогу пешеходам.

Тем, кто предпочитает езду на велосипеде пешим прогулкам, Госавтоинспекция напоминает о правилах безопасности.

Прежде всего, в обязанности велосипедиста входит содержание своего велосипеда в исправном техническом состоянии, а также использование велозащиты: шлема, перчаток, налокотников и наколенников. В темное время суток – жилетов повышенной видимости.

Велосипедист должен ездить как можно ближе к правому краю дороги и только в один ряд с другими велолюбителями.

Перед каждым маневром водителю велосипеда необходимо подавать предупредительный сигнал, даже если сзади нет движущегося транспортного средства (пусть это будет привычкой).

Чтобы не отвлекаться от езды и внимательно следить за дорожной обстановкой не следует слушать музыку через наушники. Дорогу важно слышать!

Велосипедистам запрещается:

ездить, не держась за руль и (или) не держа ноги на педалях;

перевозить груз, который выступает за габариты по ширине или длине более чем на 0,5 метра и мешающий управлению;

катать пассажиров (исключение – дети до 7 лет, на специально оборудованном сидении).

Водителям и велосипедистам важно выполнять Правила дорожного движения, проявлять взаимную вежливость и уважение. Велосипедисты наиболее уязвимы в случае ДТП – это очевидно. Если вблизи дороги двигается человек на велосипеде, водителям лучше притормозить и быть готовым остановить свой автомобиль во избежание наезда. При наличии возможности – велосипедиста лучше объехать на наибольшем расстоянии.

Велосипедистам при пересечении проезжей части дороги важно быть осторожными. Не забывайте спешиваться на пешеходном переходе – в этом месте руководствуйтесь правилами для движения пешеходов.

На дороге важно проявлять осторожность и соблюдать правила – ни на минуту не забывайте об этом!

«Будь в безопасности!» – девиз профилактической акции по предупреждению ДТП с уязвимыми категориями участников дорожного движения, которая объявлена в республике с 19 по 24 марта. В этот период сотрудники Госавтоинспекции уделят повышенное внимание пешеходам и велосипедистам, напомнят о важных правилах дорожной безопасности в трудовых коллективах, а также учащимся и дошкольникам. Не останутся без внимания ГАИ и нарушители ПДД: наряды ДПС отработают нерегулируемые пешеходные переходы, участки автодорог и улицы населенных пунктов, наиболее подверженные риску совершения наездов на пешеходов, велосипедистов, возчиков.

За нарушения ПДД водителями и пешеходами предусмотрена административная ответственность. Нарушая правила проезда пешеходного перехода, водителю грозит штраф в размере от 1 до 5 базовых величин, За данное нарушение правил предусмотрена повторность в течение года.

За нарушение правил пешеход или иной участник дорожного движения привлекается к административной ответственности в виде штрафа, который составляет от 1 до 3 базовых величин. Те же действия, совершенные нетрезвым пешеходом, влекут наложение штрафа в размере от 3 до 5 базовых величин.

Госавтоинспекция призывает граждан не оставаться в стороне и сообщать по телефону 102 о фактах нахождения на дороге нетрезвых пешеходов или велосипедистов, поведение которых небезопасно и требует принятия безотлагательных мер по их удалению с проезжей части.