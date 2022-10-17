С 17 октября проходит республиканская пожарно-профилактическая акция

С 17 октября по 2 ноября года проходит республиканская пожарно-профилактическая акция по предупреждению пожаров и гибели людей в жилищном фонде «За безопасность вместе».

Ежегодно Бобруйское производственное управление РУП «Могилёвоблгаз» принимает участие в данной акции, одной из задач которого является привлечение внимания населения к правилам пожарной безопасности и пропаганде безопасного пользования газом в быту.

Уважаемые абоненты хочется напомнить Вам об основных мерах безопасного использования газом в быту! Ведь в повседневной жизни природный газ стал настолько привычен, что мы даже не задумываемся о его незаменимости. С помощью современного газового оборудования в наших домах создаётся уют и тепло. Но при этом несоблюдение Правил пользования газом может привести к беде.

И вроде бы правила эти просты и всем известны, но, к сожалению, происшествия, связанные с нарушением Правил пользования газом в быту, повторяются.

Тем, в чьих домах установлено газоиспользующее оборудование, необходимо строго соблюдать правила пользования газом в быту - следить за наличием тяги в дымовых и вентиляционных каналах, отсутствие которой, приводит к поступлению угарного газа в жилое помещение, что может вызвать отравление или смерть. ПУ «Бобруйскгаз» напоминает потребителям о необходимости своевременного получения актов проверки состояния дымовых и вентиляционных каналов. Ответственность за неисправное состояние дымовых и вентиляционных каналов возлагается на собственников жилых домов или их представителей, организации, осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда, уполномоченных лиц, управляющих.

Все члены семьи старше 12 лет обязаны пройти инструктаж по правилам пользования газа в быту и безопасному пользованию газоиспользующим оборудованием. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Большинство происшествий происходит из-за отсутствия постоянного надзора за работающей газовой плитой. В результате приходит в негодность кухонная посуда, от возгорания может пострадать квартира и дом в целом.

Помещения, в которых установлено газоиспользующее оборудование, необходимо проветривать. В квартирах на время работы газоиспользующего оборудования необходимо обеспечит работу вентиляции и притока свежего воздуха. Своевременное техническое обслуживание газоиспользующего оборудования. Безаварийная эксплуатация газового оборудования в жилищном фонде обеспечивается своевременным выполнением его технического обслуживания и комплекса мер по поддержанию работоспособности, надёжности и безопасности эксплуатации газоиспользующего оборудования. При получении уведомления о проведении технического обслуживания потребитель газа обязан обратиться в газоснабжающую организацию, либо обслуживающую организацией в течение трёх календарных дней и согласовать дату проведения технического обслуживания.

Содержать в чистоте и в исправном состоянии газовое оборудование.

Не занимайтесь самовольным монтажом и подключением газового оборудования, доверяйте свою безопасность только профессионалам!

ПОМНИТЕ! При появлении запаха газа в помещении необходимо:

— немедленно прекратить пользование газовым оборудованием;

— перекрыть краны к газовому оборудованию и на нём;

— открыть окна и форточки для проветривания;

— покинуть загазованное помещение;

— вызвать аварийную газовую службу по телефону 104;

— не зажигать огонь, не включать и не выключать электрооборудование и электроосвещение, не пользоваться электрозвонками.