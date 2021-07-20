С 15 июля вступили в силу изменения законодательства об исполнительном производстве, затрагивающие вопросы совершения исполнительных надписей
mogilevnews.by 60 0
В соответствии с частью 2 подпункта 2.19 постановления Министерства юстиции Республики Беларусь от 10.12.2012 № 293 данные о должнике и взыскателе в исполнительной надписи указываются в соответствии со статьей 11 Закона Республики Беларусь "Об исполнительном производстве". Об этом информирует Могилевская областная нотариальная палата.
В настоящее время в отношении гражданина в исполнительной надписи (заявлении взыскателя) должны быть указаны:
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется),
идентификационный номер,
место жительства (место пребывания),
дата рождения, место рождения (при наличии сведений о месте рождения),
место работы (если оно известно),
при отсутствии идентификационного номера указываются данные документа, удостоверяющего личность (серия (при ее наличии), номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ).
В отношении индивидуального предпринимателя:
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется),
идентификационный номер,
место жительства (место пребывания),
дата рождения, место рождения (при наличии сведений о месте рождения),
место работы (если оно известно),
учетный номер плательщика,
при отсутствии идентификационного номера указываются данные документа, удостоверяющего личность (серия (при ее наличии), номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ).
В отношении юридического лица, организации, не являющейся юридическим лицом:
наименование,
место нахождения,
учетный номер плательщика или иной аналогичный номер, присвоенный в иностранном государстве.
В отношении Республики Беларусь, административно-территориальной единицы:
наименование,
место нахождения,
учетный номер плательщика органа, выступающего в соответствии с частью 2 статьи 17 Закона об исполнительном производстве от их имени в качестве стороны исполнительного производства.
В исполнительной надписи подлежат указанию сведения о государственных органах, государственных юридических лицах, непосредственно обратившихся за совершением исполнительной надписи.
Перечень полномочий представителя стороны исполнительного производства, которые должны быть специально оговорены в доверенности, дополнен следующими полномочиями:
заключение медиативного соглашения,
обжалование постановлений, действий (бездействия) иного работника органа принудительного исполнения, постановлений руководителя органа принудительного исполнения,
получение взысканных с должника денежных средств и(или) иного имущества, отказ от принятия имущества должника.