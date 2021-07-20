С 15 июля вступили в силу изменения законодательства об исполнительном производстве, затрагивающие вопросы совершения исполнительных надписей

В соответствии с частью 2 подпункта 2.19 постановления Министерства юстиции Республики Беларусь от 10.12.2012 № 293 данные о должнике и взыскателе в исполнительной надписи указываются в соответствии со статьей 11 Закона Республики Беларусь "Об исполнительном производстве". Об этом информирует Могилевская областная нотариальная палата.

В настоящее время в отношении гражданина в исполнительной надписи (заявлении взыскателя) должны быть указаны:

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется),

идентификационный номер,

место жительства (место пребывания),

дата рождения, место рождения (при наличии сведений о месте рождения),

место работы (если оно известно),

при отсутствии идентификационного номера указываются данные документа, удостоверяющего личность (серия (при ее наличии), номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ).

В отношении индивидуального предпринимателя:

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется),

идентификационный номер,

место жительства (место пребывания),

дата рождения, место рождения (при наличии сведений о месте рождения),

место работы (если оно известно),

учетный номер плательщика,

при отсутствии идентификационного номера указываются данные документа, удостоверяющего личность (серия (при ее наличии), номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ).

В отношении юридического лица, организации, не являющейся юридическим лицом:

наименование,

место нахождения,

учетный номер плательщика или иной аналогичный номер, присвоенный в иностранном государстве.

В отношении Республики Беларусь, административно-территориальной единицы:

наименование,

место нахождения,

учетный номер плательщика органа, выступающего в соответствии с частью 2 статьи 17 Закона об исполнительном производстве от их имени в качестве стороны исполнительного производства.

В исполнительной надписи подлежат указанию сведения о государственных органах, государственных юридических лицах, непосредственно обратившихся за совершением исполнительной надписи.

Перечень полномочий представителя стороны исполнительного производства, которые должны быть специально оговорены в доверенности, дополнен следующими полномочиями:

заключение медиативного соглашения,

обжалование постановлений, действий (бездействия) иного работника органа принудительного исполнения, постановлений руководителя органа принудительного исполнения,

получение взысканных с должника денежных средств и(или) иного имущества, отказ от принятия имущества должника.