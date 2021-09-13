С 13 сентября в Бобруйске стартует декадник безопасного труда в организациях лесного хозяйства и деревообработки

В связи с постоянно выявляемыми нарушениями правил и норм по охране труда, а также имеющими место несчастными случаями на производстве разной степени тяжести, в целях обеспечения безопасности работающих при выполнении работ, повышения ответственности руководителей и специалистов организаций за обеспечение здоровых и безопасных условий труда, предупреждения случаев производственного травматизма с 13 сентября по 23 сентября 2021 года проводится городской декадник безопасного труда в организациях лесного хозяйства и деревообработки. Об этом сообщает bobruisk.by.

С целью оказания практической и методической помощи организациям всех сфер деятельности, расположенных на подведомственной территории, в обеспечении соблюдения законодательства об охране труда, профилактике производственного травматизма, оперативном выявлении и устранении нарушений требований безопасности активизирована работа мобильных групп.

План

мероприятий по проведению с 13 сентября по 23 сентября 2021 г. городского декадника безопасного труда в организациях лесного хозяйства и деревообработки