С 13 сентября в Бобруйске стартует декадник безопасного труда в организациях лесного хозяйства и деревообработки
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В связи с постоянно выявляемыми нарушениями правил и норм по охране труда, а также имеющими место несчастными случаями на производстве разной степени тяжести, в целях обеспечения безопасности работающих при выполнении работ, повышения ответственности руководителей и специалистов организаций за обеспечение здоровых и безопасных условий труда, предупреждения случаев производственного травматизма с 13 сентября по 23 сентября 2021 года проводится городской декадник безопасного труда в организациях лесного хозяйства и деревообработки. Об этом сообщает bobruisk.by.
С целью оказания практической и методической помощи организациям всех сфер деятельности, расположенных на подведомственной территории, в обеспечении соблюдения законодательства об охране труда, профилактике производственного травматизма, оперативном выявлении и устранении нарушений требований безопасности активизирована работа мобильных групп.
План
мероприятий по проведению с 13 сентября по 23 сентября 2021 г. городского декадника безопасного труда в организациях лесного хозяйства и деревообработки
|№ п/п
|Наименование мероприятия
|Исполнители
|Срок исполнения
|1
|Информировать работников о проведении городского декадника (средства массовой информации, плакаты, стенды, громкоговорящая связь, радио, телевидение)
|управление по труду, занятости и социальной защите Бобруйского городского исполнительного комитета (далее - горисполком),
отдел идеологической работы и по делам молодежи горисполкома,
организации
|до 13.09.2021
|2
|Организовать в средствах массовой информации освещение хода проводимого городского декадника, информирование населения города Бобруйска о состоянии производственного травматизма в организациях города Бобруйска
|управление по труду, занятости и социальной защите горисполкома,
отдел идеологической работы и по делам молодежи горисполкома
|с 13.09.2021 по 23.09.2021
|3
|Активизировать работу мобильных групп с целью оказания организациям лесного хозяйства и деревообработки практической и методической помощи в обеспечении безопасных условий труда
|городская мобильная группа, мобильные группы администраций Ленинского и Первомайского районов г. Бобруйска
|с 13.09.2021 по 23.09.2021
|4
|Обеспечить в полном объеме работников полагающимися средствами индивидуальной защиты, непосредственно обеспечивающими безопасность труда
|организации
|постоянно
|5
|Обеспечить контроль за своевременным проведением: инструктажей по охране труда; проверок знаний по вопросам охраны труда у руководителей, специалистов организации и работников, занятых на работах с повышенной опасностью
|организации
|постоянно
|6
|Обеспечить не менее 1 проверки в неделю состояния условий труда, соблюдения требований по охране труда. В случае выявления нарушений выдавать должностным лицам обязательные для исполнения предписания
|организации
|постоянно
|7
|Исключить случаи эксплуатации оборудования, машин, механизмов, не отвечающих требованиям безопасности
|организации
|постоянно
|8
|Обеспечить безусловное исполнение требований постановления Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 2 декабря 2013 г. № 116/119 «О предсменном (перед началом работы, смены) медицинском осмотре и освидетельствовании работников»
|организации
|постоянно
|9
|Усилить контроль за соблюдением работающими требований безопасности, используя для этого различные формы административно-общественного контроля
|организации
|постоянно
|10
|Рассмотреть вопрос о направлении в Бобруйский межрайонный отдел Могилевского областного управления Департамента государственной инспекции труда заявлений о проведении мониторингов, обследований по вопросам соблюдения законодательства об охране труда
|организации
|с 13.09.2021 по 23.09.2021
|11
|Представление информации о результатах проведения месячника в управление по труду, занятости и социальной защите Бобруйского городского исполнительного комитета
|организации
|до 27.09.2021