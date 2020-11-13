С 13 по 22 ноября приглашает выставка «Тепло души»

Выставка «Тепло души» организованна территориальным центром социального обслуживания населения Ленинского района в рамках музыкальной онлайн гостиной к международному Дню слепых.

Целью выставки является привлечение внимания молодежи к проблемам людей с инвалидностью, информирование о Международном дне слепых, ознакомление с творчеством людей с инвалидностью, преодоление стереотипов в восприятии и общении с людьми с ограниченными возможностями.

В экспозиции представлено около 30 работ. Создали их люди с ограниченными возможностями, посещающие отделения дневного пребывания для инвалидов территориальных центров Могилевской области, воспитанники УО «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации», члены городской и районной организаций ОО «Белорусское общество инвалидов», работники Бобруйского филиала УП «Светоприбор» ОО«БелТИЗ» и УП «Универсал Бобруйск», воспитанники специализированных школ-интернатов города и района, учащиеся школ и колледжей г.Бобруйска.

Каждая работа уникальна и неповторима, передает зрителю частичку душевного тепла и любви автора.

Ознакомиться с выставкой можно с 13 по 22 ноября в УК «Бобруйский краеведческий музей», адрес: г.Бобруйск, ул. Социалистическая,56/40, тел. 72-14-00.