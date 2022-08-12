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Общество

С 13 августа открывается сезон охоты на водоплавающую дичь

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С 13 августа открывается сезон охоты на водоплавающую дичь

Уважаемые охотники, со второй субботы августа открывается летне-осенний сезон охоты на дичь водоплавающую (кроме гусей), а также вальдшнепа, вяхиря, голубя сизого, перепела и фазана. При этом с целью избежания негативных последствий, связанных с незаконной добычей данных животных Вам необходимо знать и соблюдать требования «Правил охоты, Правил ведения охотничьего хозяйства» в части касающейся осуществления охоты на данную дичь в период летне-осеннего сезона охоты. В связи с указанным Бобруйская межрайонная инспекция ОЖ и РМ напоминает Вам о том, что указанная охота разрешена в светлое время суток в период с 13 августа по 11 декабря, ружейным способом из засады, с подхода, с подъезда с маломерных судов без двигателя (с выключенным двигателем), безружейным способом с использованием ловчих птиц. Разрешенным для осуществления вышеуказанной охоты является гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных дробью; охотничьи собаки: все группы, кроме гончих и борзых; маломерные суда без двигателя или с неработающим двигателем.

Нарушение «Правил охоты, Правил ведения охотничьего хозяйства» влечет за собой привлечение виновных лиц как к административной, так и к уголовной ответственности.

За дополнительной информацией обращаться в Бобруйскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: г. Бобруйск, ул. Береговая, д.49а, тел.: 8-0225-72-62-32, или по телефону горячей линии Госинспекции: 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00.

 

 

С.А. Зарецкий, начальник Бобруйской МРИ ОжиРМ.

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