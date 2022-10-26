С 12 ноября по городскому маршруту №14 вносятся изменения в расписание движения автобусов

С 12 ноября по городскому маршруту №14 «ул. Дзержинского – ул. Гоголя – микрорайон «Западный» и №14а «ул. Дзержинского – ул. Гоголя – ст. Киселевичи» вносятся изменения в расписание движения автобусов по выходным дням недели, отправлением от:

- о.п. «ул. Дзержинского » - 5.40 6.13 6.46 7.19 7.52 8.25 8.58 9.31 10.34 11.07 11.40 12.13 12.46 13.19 14.06 14.39 15.12* 15.45 16.19 16.51 17.25 18.38* 19.11 19.43 20.17 20.49 21.23 21.55 23.01

- о.п. «Микрорайон «Западный» - 6.13 6.46 7.19 7.52 8.25 8.58 9.31 10.02 11.07 11.40 12.13 12.46 13.19 13.52 14.39 15.12 16.18 16.52 17.24 17.58 19.44 20.16 20.50 21.22 21.56 22.28 23.34

- о.п. «ул. Гоголя – ул. Дзержинского» - 6.17 6.50 7.23 7.56 8.29 9.02 9.35 10.06 11.11 11.44 12.17 12.50 13.23 13.56 14.43 15.16 15.50* 16.22 16.56 17.28 18.02 19.14* 19.48 20.20 20.54 21.26 22.00 22.32 23.38

- о.п. «ст. Киселевичи» - 15.46 19.10

* - автобус следует до, со остановочного пункта «ст. Киселевичи»

Автобусный парк №2