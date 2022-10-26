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С 12 ноября по городскому маршруту №14 вносятся изменения в расписание движения автобусов

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С 12 ноября по городскому маршруту №14 вносятся изменения в расписание движения автобусов

С 12 ноября  по городскому маршруту №14 «ул. Дзержинского – ул. Гоголя – микрорайон «Западный» и №14а «ул. Дзержинского – ул. Гоголя – ст. Киселевичи» вносятся изменения в расписание движения автобусов по выходным дням недели, отправлением от:

- о.п. «ул. Дзержинского» - 5.40  6.13  6.46  7.19  7.52  8.25  8.58  9.31  10.34  11.07  11.40  12.13  12.46  13.19  14.06  14.39  15.12*  15.45  16.19  16.51  17.25  18.38*  19.11  19.43  20.17  20.49  21.23  21.55  23.01

- о.п. «Микрорайон «Западный» -  6.13  6.46  7.19  7.52  8.25  8.58  9.31  10.02  11.07  11.40  12.13  12.46  13.19  13.52  14.39  15.12  16.18  16.52  17.24  17.58  19.44  20.16  20.50  21.22  21.56  22.28  23.34

- о.п. «ул. Гоголя – ул. Дзержинского» -  6.17  6.50  7.23  7.56  8.29  9.02  9.35  10.06  11.11  11.44  12.17  12.50  13.23  13.56  14.43  15.16  15.50*  16.22  16.56  17.28  18.02  19.14*  19.48  20.20  20.54  21.26  22.00  22.32  23.38

- о.п. «ст. Киселевичи» - 15.46  19.10

* - автобус следует до, со остановочного пункта «ст. Киселевичи»

Автобусный парк №2

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