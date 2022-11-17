С 1 января средний заработок и отпускные будут считать по-новому

Министерство труда и социальной защиты скорректировало Инструкцию о порядке исчисления среднего заработка. Изменения отразятся и на расчете отпускных, выплаты на отдых станут чуть больше, пишет 1prof.by.

Новые подходы в порядке исчисления утверждены ведомственным постановлением №63 от 31 октября 2022 года. В документе говорится, что средняя зарплата, которая сохраняется за работником в период трудового и социального (на время обучения), а также для выплаты денежной компенсации за неиспользованное право на отдых, рассчитывалась с учетом того, что количество календарных дней составляет 29,7. С нового года этот показатель станет чуть меньше – 29,6.

В пресс-службе министерства поясняют, что корректировка внесена в Инструкцию, потому что в стране официально объявлено 10 нерабочих дней вместо прежних 9. А этот показатель применяется в формуле, по которой производятся расчеты.

Таким образом, среднемесячное количество календарных дней в среднем за 5-летний цикл составляет 29,6 ((366 календарных дней в високосный год + 4*365 календарных дней за 4 не високосных года) / 5 лет – 10 праздничных нерабочих дней) / 12 месяцев = 29,6).

Напомним, что еще в декабре 2019 года Президент Беларуси подписал Указ №464, согласно которому на постоянной основе 2 января объявлено нерабочим праздничным днем без необходимости его отработки. Следовательно, у белорусов стало на 1 законный день отдыха больше.

А после внесения Минтруда корректировок в Инструкцию о порядке исчисления среднего заработка, в который входят также премии, бонусы, надбавки и вознаграждения, появится и еще один плюс. Средняя зарплата с 2023 года будет делится на меньшее количество календарных дней, что повлечет за собой увеличение отпускных и компенсации за неиспользованный трудовой отпуск.