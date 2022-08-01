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Экономика

С 1 сентября вузы корректируют стоимость обучения

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С 1 сентября вузы корректируют стоимость обучения
Рост цен составит не более 10 % в зависимости от специальности, курса и формы получения высшего образования.
Так, в БГУИР на факультете информационных технологий и управления первый курс будет стоить 4290 рублей, а четвертый — 2850.
 Для первокурсников БГЭУ, которые поступили на очное отделение, плата за первый год составит 3180 рублей. Второй—четвертый курсы — 3115 рублей, а пятый — 1320.
Для студентов, которые в этом году поступили на дневное обучение в МГЛУ, стоимость составит 3690 рублей.
По материалам СБ
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