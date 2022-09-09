С 1 октября начнет работать добровольная накопительная пенсия. На какую прибавку можно рассчитывать?

В Беларуси с 1 октября параллельно с существующей пенсионной системой заработает новый механизм добровольных накопительных пенсий. Как стать его участником, в чем выгода, кто гарантирует сохранность денег и, главное, сколько получится накопить?

Трудовая и еще накопительная

В нашей стране действует трехуровневая пенсионная система. Во-первых, это обязательное пенсионное обеспечение минимальными гарантиями государства на выплаты социальных пенсий. Второй уровень подразумевает обязательное пенсионное страхование в виде трудовых пенсий.

- Каждый работающий гражданин - застрахованное лицо в системе государственного социального страхования. За него работодатель уплачивает обязательные страховые взносы на пенсионное страхование. Их размер - 29% от заработной платы (28% - за счет предприятия, 1% удерживается с работника), - поясняет заместитель управляющего Фондом социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Екатерина Лихачева. - Средства идут в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения.

Третий уровень - добровольное накопительное пенсионное страхование. Оно как раз и получило развитие с принятием указа Президента №367. Суть новшества в том, что работающий гражданин, которому до достижения пенсионного возраста остается не менее трех лет, может заключить онлайн или в офисе государственного предприятия "Стравита" договор накопительного страхования пенсии. Правда, для начала нужно определить, на какой процент ежемесячных отчислений из заработной платы вы готовы - от 1 до 10.

Особенности данного страхования в том, что предприятие, в котором трудится заявитель, будет также отчислять соразмерный взнос в "Стравиту", но не более 3% от заработной платы работника. При этом направленные средства полностью компенсирует ФСЗН. Проще говоря, работодатель не ощутит на себе каких-то дополнительных финансовых нагрузок. К примеру, если вы решили отчислять на накопительную пенсию 1%, то ровно столько же добавит и предприятие. Захотите 5%, взнос работодателя фиксируется на уровне, не превышающем 3%. В целом, на деле все просто и понятно.

Три плюс три

Вместе со специалистами "Стравиты" произвели примерные расчеты. Так, при зарплате в 1200 рублей человек заключает договор на 15 лет. Каждый месяц он отчисляет на накопительную пенсию 3%, работодатель добавляет 3% (суммарный процент отчислений 6%). После выхода на заслуженный отдых человек хочет получать вторую пенсию в течение 5 лет, тогда ежемесячно ему будет приходить 528,28 рубля. Если в течение 10 лет, то 264,14 рубля.

Рассмотрим другой вариант. Зарплата все та же 1200 рублей, срок страхования - 15 лет, но сотрудник отчисляет 5%, работодатель - 3%. В сумме - 8%. Тогда в случае 5 лет выплаты составят 704,38 рубля, в течение 10 лет - 352,19 рубля ежемесячно.

Нужно понимать, что эти расчеты ориентировочные. Суммы выплат, указанные в примере, рассчитаны без учета роста заработной платы и с применением ставки рефинансирования на уровне 12%.

Условно данную систему называют программой "3+3". В Минтруда предполагают, что вариант, когда сотрудник и работодатель платят одинаковые взносы, будет самым популярным. К слову, раз в год страхования человек имеет право изменить процент своих отчислений в большую или меньшую сторону. При смене работодателя следует уведомить об этом страховую компанию и предоставить новому нанимателю ранее заключенный договор.

Отметим, что неработающие, а также граждане, за которых не уплачиваются взносы в ФСЗН, и работники, у которых работодатель находится в процессе ликвидации или банкротства, участвовать в программе не могут. Это же относится к самозанятым и индивидуальным предпринимателям, адвокатам, нотариусам.

Рисков нет, одни преимущества

Что будет с деньгами дальше? Что ж, резонный вопрос. По словам заместителя генерального директора государственного предприятия "Стравита" Елены Тулейко, взносы будут накапливаться на именном лицевом счете. Для защиты средств граждан от инфляции накопления будут размещаться на рыночных условиях на депозиты, инвестироваться в ценные бумаги.

В компании пояснили, что забрать досрочно денежные средства нельзя. Можно в любое время и на любой срок приостановить уплату страховых взносов, но все равно будет начисляться доходность.

- Выплаты можно будет получить только после наступления общеустановленного пенсионного возраста. Сейчас для мужчин это 63 года, для женщин - 58 лет. Но чем раньше работник начнет копить на свое будущее, тем выше будет ежемесячная прибавка к трудовой пенсии, - уточняет Елена Александровна. - По нормам Указа, выплаты будут производиться в два этапа на выбор работника - ежемесячно в течение 5 или 10 лет.

Предусмотрено также наследование накопительной пенсии. В случае, если участник системы уйдет из жизни уже будучи на пенсии, то остаток суммы передается по наследству. К слову, в таком случае средства выплатят единовременно. Также по наследству деньги перейдут, если человек умрет до наступления пенсионного возраста. Также единовременно выплату накоплений произведут гражданам в случае присвоения I или II групп инвалидности.

Для разъяснения норм Указа представители Минтруда и соцзащиты совместно с государственным предприятием "Стравита" активно встречаются с трудовыми коллективами. Людей в основном интересуют нюансы действия программы: наследование дополнительной пенсии, возможность получить ее ранее выхода на заслуженный отдых. Один из частых вопросов: не повлияет ли накопительная пенсия на размер трудовой? Однозначно нет! Также если человек продолжает трудиться после достижения общеустановленного пенсионного возраста, это никак не влияет на размер дополнительной накопительной пенсии. Она будет начисляться в полном объеме.

Люди рассуждают, мол, могу и сам копить деньги на банковском депозите. Но, к примеру, вы решили каждый месяц зачислять на счет 60 рублей. Так вот в банк вы понесете всю сумму, а в случае участия в накопительной системе - только половину. Вторые 30 рублей за вас зачислит работодатель, а если точнее, государство. Согласитесь, это весомая поддержка!

Подушка безопасности

Минчанка Инна заключила договор о добровольном страховании накопительной пенсии в "Стравите" в 2019 году. Ежемесячно она отчисляет порядка 5% от своей заработной платы. Признается, что на ее доход эта сумма никак не влияет, зато какая прибавка будет в "серебряном возрасте"!

- Сейчас мне 34 года, и скажу, что поздно одумалась. В Европе люди как только начинают работать, в 18-20 лет заключают такие договоры. Конечно, у меня, как у любого человека, были опасения: вдруг это обман, мои сбережения пропадут. Но, пообщавшись со специалистами компании, проанализировав все за и против, приняла положительное решение и ничуть не жалею. Более того, сейчас в накопительной системе участвуют мои родители и муж, - говорит собеседница. - Тот механизм, который будет запущен с 1 октября, существенно отличается от нашей программы тем, что сейчас я накапливаю сама, без участия государства. По новой программе, например, выбирая "3+3", сумма сбережений удваивается за счет средств государства. Это очень приятно и выгодно!

Любовь Ивановна трудится на одном из промышленных предприятий Солигорщины. До пенсии ей осталось без малого 5 лет. Когда услышала о новации, решила: это самый подходящий вариант "накопить на старость".

- К сестре на работу приходили сотрудники "Стравиты", все подробно рассказали о новой системе, а сестра - мне. Правда, не поверила сразу, сама им перезвонила и проконсультировалась. Нас, тех, кто жил в 90-е, конечно, сложно в чем-то убедить. Но очень важно, что в этой программе есть государственные гарантии по сохранности средств, - отмечает Любовь Ивановна. - Думаю, выберу программу "3+3". Буду пополнять свой счет на пару с государством. Это выгоднее любого депозита.

Супруг нашей собеседницы уже год как пенсионер. Ее решение он полностью поддерживает, а вот дети - ни в какую. Правда, их мнению, на первый взгляд, она находит логичное оправдание.

- Разве в молодости мы задумываемся о пенсии?! Кажется, она так далеко, времени впереди очень много, успеем накопить, - говорит она. - С годами приходит жизненный опыт, понимаешь, лучше заранее начать готовить подушку безопасности.

Важно! Страхование дополнительной пенсии по указу № 367 предусмотрено только в белорусских рублях. Норма доходности определена в размере ставки рефинансирования Национального банка. На данный момент она составляет 12%.

Марина ВАЛАХ,

газета "7 дней"