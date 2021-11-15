С 1 ноября по 31 декабря в Вооруженных Силах проводятся мероприятия военно-профессиональной направленности

В период с 1 ноября по 31 декабря в Вооруженных Силах проводятся мероприятия военно-профессиональной ориентации граждан к поступлению в военно-учебные заведения.

В ходе мероприятий будут организованы концерты, выставки вооружения, военной и специальной техники, кинолектории, дни открытых дверей как в учебных заведениях, так и в воинских частях, встречи, беседы, консультирование по вопросам поступления в военные учебные заведения и прохождения службы в Вооруженных Силах Республики Беларусь.

Приглашаем Вас и всех желающих принять участие в спланированных мероприятиях.

МЕРОПРИЯТИЯ ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ГРАЖДАН ноябрь – декабрь

ГОРОД МИНСК

12, 26 ноября

10, 24 декабря

9.00 – 10.00 «День открытых дверей» в 3620 артиллерийской базе вооружения 20 ноября

с 10.00 «День открытых дверей» на военном факультете в учреждении

образования «Белорусский государственный университет

информатики и радиоэлектроники» 20 ноября

9.00 – 12.00 «День открытых дверей» в кинологическом центре

Вооруженных Сил 20 ноября

9.00 – 12.00 «День открытых дверей» в Минской военной комендатуре 26 ноября

10.00 – 13.00 «День открытых дверей» в 120 отдельной гвардейской

механизированной бригаде 13 декабря

10.00 – 16.00 «День открытых дверей» в 56 отдельном полку связи

МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

5 ноября «День открытых дверей» в 4970 базе инженерных боеприпасов,

н.п. Щитковичи 20 ноября «День открытых дверей» в в/ч 89417,

г. Марьина Горка 20 ноября

9.00 – 11.00 Вечер вопросов и ответов с обсуждением кинофильма «9 рота»

на базе ГУО «Средняя школа № 1», г. Логойск 20 ноября

14.00 – 16.00 Конкурс военно-патриотической песни на базе ГУО «Средняя школа № 2», г. Копыль 20 ноября

10.00 – 16.00 «День открытых дверей» в 15 зенитной ракетной бригаде,

г. Фаниполь 20 ноября

10.00 – 11.00 «День открытых дверей» в 36 дорожно-мостовой бригаде,

г. Жодино 20 ноября

10.00 – 11.00 «День открытых дверей» в 65 автомобильной бригаде,

г. Жодино 22-26 ноября

10.00 – 12.00 «День открытых дверей» в 969 базе резерва танков,

г. Уречье 30 декабря «День открытых дверей» в в/ч 89417,

г. Марьина Горка 4 декабря

10.00 – 14.00 «День открытых дверей» в 65 автомобильной бригаде,

г. Жодино 10 декабря

14.00 – 15.00 Диалоговая площадка «Сделай правильный выбор – стань офицером!» на базе ГУО «Средняя школа № 2», Стародорожский р-н

ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ

4 ноября Военно-спортивная игра «Юные защитники» на базе ГУО «Ушачская

средняя школа», Ушачский р-н 4 ноября Образовательный поход на мемориальный комплекс «Поле ратной славы», а.г. Гомель 5 ноября Образовательная экскурсия на мемориальный комплекс «Прорыв»,

д. Новое Село 6 ноября «День открытых дверей» в 19 отдельной гвардейской механизированной бригаде, н.п. Заслоново 13 ноября

с 14.00 «День призывника»,

Шарковщинский р-н (Шарковщинский РДК) 19 ноября «День открытых дверей» в 231 артиллерийской бригаде,

н.п. Боровка 16 декабря

15.00 – 16.00 Соревнование «Меткий стрелок» на базе ГУО «Средняя школа № 2», г. Верхнедвинск 24 декабря Торжественные мероприятия, посвященные Дню освобождения

Городокского района, г. Городок 27 декабря

с 12.00 Военно-профессиональное консультирование на базе ГУО «Центр допризывной подготовки Глубокского района», г. Глубокое Еженедельно (понедельник-пятница)

9.00 – 11.00 Военно-профессиональное консультирование на базе военного комиссариата Витебской области, г. Витебск

ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

18 ноября

10.00 – 16.00 «День открытых дверей» в 1052 отдельном радиотехническом батальоне

8 радиотехнической бригады, н.п. Козенки 18 декабря

с 10.00 «День открытых дверей» на ВТФ в учреждении образования «Гомельский государственный университет транспорта», г. Гомель 19 ноября

9.00 – 16.00 «День открытых дверей» в 1393 артиллерийском складе боеприпасов, н.п. Прибор

БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ

5 ноября Торжественные мероприятия, посвященные Дню военной разведки в в/ч 92616, г. Брест 5, 12, 19 ноября Организация пунктов военно-профессиональной консультации в военном комиссариате Березовского района, г. Береза 10 ноября Торжественные мероприятия, посвященные Дню части (в/ч 92616),

г. Брест 19 ноября Торжественные мероприятия, посвященные Дню артиллерии в в/ч 92616, г. Брест 14 ноября

11.00 – 16.00 Соревнования «Снежный снайпер» на базе туристического центра «Юность», Березинский р-н 15, 16 декабря Организация пунктов военно-профессиональной консультации в обособленной группе (Ганцевичского района), г. Ганцевичи 16 декабря Проведение кинолекториев с показом кинофильмов о профессиях военного, г. Ганцевичи (кинотеатр «Молодость»)

ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

19 ноября

10.00 – 16.00 «День открытых дверей» в 116 штурмовой авиационной базе,

г. Лида 1 декабря

10.00 – 16.00 «День открытых дверей» в 1146 зенитном ракетном полку,

г. Островец 1 декабря Торжественные мероприятия, посвященные Дню части (в/ч 75158), г. Новогрудок 20 декабря

10.00 – 13.00 Военно-спортивный праздник в 1146 зенитном ракетном полку,

г. Островец

МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ

11 ноября

с 14.00 «Урок мужества» посвященный Дню ракетных войск и артиллерии

в ГУО «Средняя школа № 2», г. Кировск 20 ноября

10.00 – 13.00 «День открытых дверей» в 465 ракетной бригаде, 336 реактивной артиллерийской бригаде и 51 артиллерийской бригаде,

г. Осиповичи (военный городок «Южный») 25 ноября

с 14.00 Торжественные мероприятия, посвященные Дню освобождения Славгородского района, г. Славгород (городская площадь)

* кроме спланированных мероприятий, по согласованию с руководством учреждений образования будут организованы встречи (беседы) с учащимися.

Выбор профессии офицера Вооруженных Сил Республики Беларусь – это инвестиции в будущее!

Задумайтесь над будущим сегодня!

Сделайте правильный выбор! Поступайте в военные-учебные заведения!

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ