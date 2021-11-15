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Общество

С 1 ноября по 31 декабря в Вооруженных Силах проводятся мероприятия военно-профессиональной направленности

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С 1 ноября по 31 декабря в Вооруженных Силах проводятся мероприятия военно-профессиональной направленности

В период с 1 ноября по 31 декабря в Вооруженных Силах проводятся мероприятия военно-профессиональной ориентации граждан к поступлению в военно-учебные заведения.

В ходе мероприятий будут организованы концерты, выставки вооружения, военной и специальной техники, кинолектории, дни открытых дверей как в учебных заведениях, так и в воинских частях, встречи, беседы, консультирование по вопросам поступления в военные учебные заведения и прохождения службы в Вооруженных Силах Республики Беларусь.

Приглашаем Вас и всех желающих принять участие в спланированных мероприятиях.

МЕРОПРИЯТИЯ

ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ГРАЖДАН

ноябрь – декабрь

ГОРОД МИНСК

12, 26 ноября
10, 24 декабря
9.00 – 10.00		«День открытых дверей» в 3620 артиллерийской базе вооружения
20 ноября
с 10.00		«День открытых дверей» на военном факультете в учреждении
образования «Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники»
20 ноября
9.00 – 12.00		«День открытых дверей» в кинологическом центре
Вооруженных Сил
20 ноября
9.00 – 12.00		«День открытых дверей» в Минской военной комендатуре
26 ноября
10.00 – 13.00		«День открытых дверей» в 120 отдельной гвардейской
механизированной бригаде
13 декабря
10.00 – 16.00		«День открытых дверей» в 56 отдельном полку связи

 

МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

5 ноября«День открытых дверей» в 4970 базе инженерных боеприпасов,
н.п. Щитковичи
20 ноября«День открытых дверей» в в/ч 89417,
г. Марьина Горка
20 ноября
9.00 – 11.00		Вечер вопросов и ответов с обсуждением кинофильма «9 рота»
на базе ГУО «Средняя школа № 1», г. Логойск
20 ноября
14.00 – 16.00		Конкурс военно-патриотической песни на базе ГУО «Средняя школа № 2», г. Копыль
20 ноября
10.00 – 16.00		«День открытых дверей» в 15 зенитной ракетной бригаде,
г. Фаниполь
20 ноября
10.00 – 11.00		«День открытых дверей» в 36 дорожно-мостовой бригаде,
г. Жодино
20 ноября
10.00 – 11.00		«День открытых дверей» в 65 автомобильной бригаде,
г. Жодино
22-26 ноября
10.00 – 12.00		«День открытых дверей» в 969 базе резерва танков,
г. Уречье
30 декабря«День открытых дверей» в в/ч 89417,
г. Марьина Горка
4 декабря
10.00 – 14.00		«День открытых дверей» в 65 автомобильной бригаде,
г. Жодино
10 декабря
14.00 – 15.00		Диалоговая площадка «Сделай правильный выбор – стань офицером!» на базе ГУО «Средняя школа № 2», Стародорожский р-н

 

ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ

4 ноябряВоенно-спортивная игра «Юные защитники» на базе ГУО «Ушачская
средняя школа», Ушачский р-н
4 ноябряОбразовательный поход на мемориальный комплекс «Поле ратной славы», а.г. Гомель
5 ноябряОбразовательная экскурсия на мемориальный комплекс «Прорыв»,
д. Новое Село
6 ноября«День открытых дверей» в 19 отдельной гвардейской механизированной бригаде, н.п. Заслоново
13 ноября
с 14.00		«День призывника»,
Шарковщинский р-н (Шарковщинский РДК)
19 ноября«День открытых дверей» в 231 артиллерийской бригаде,
н.п. Боровка
16 декабря
15.00 – 16.00		Соревнование «Меткий стрелок» на базе ГУО «Средняя школа № 2», г. Верхнедвинск
24 декабряТоржественные мероприятия, посвященные Дню освобождения
Городокского района, г. Городок
27 декабря
с 12.00		Военно-профессиональное консультирование на базе ГУО «Центр допризывной подготовки Глубокского района», г. Глубокое
Еженедельно (понедельник-пятница)
9.00 – 11.00		Военно-профессиональное консультирование на базе военного комиссариата Витебской области, г. Витебск

 

ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

18 ноября
10.00 – 16.00		«День открытых дверей» в 1052 отдельном радиотехническом батальоне
8 радиотехнической бригады, н.п. Козенки
18 декабря
с 10.00		«День открытых дверей» на ВТФ в учреждении образования «Гомельский государственный университет транспорта», г. Гомель
19 ноября
9.00 – 16.00		«День открытых дверей» в 1393 артиллерийском складе боеприпасов, н.п. Прибор

 

БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ

5 ноябряТоржественные мероприятия, посвященные Дню военной разведки в в/ч 92616, г. Брест
5, 12, 19 ноябряОрганизация пунктов военно-профессиональной консультации в военном комиссариате Березовского района, г. Береза
10 ноябряТоржественные мероприятия, посвященные Дню части (в/ч 92616),
г. Брест
19 ноябряТоржественные мероприятия, посвященные Дню артиллерии в в/ч 92616, г. Брест
14 ноября
11.00 – 16.00		Соревнования «Снежный снайпер» на базе туристического центра «Юность», Березинский р-н
15, 16 декабряОрганизация пунктов военно-профессиональной консультации в обособленной группе (Ганцевичского района), г. Ганцевичи
16 декабряПроведение кинолекториев с показом кинофильмов о профессиях военного, г. Ганцевичи (кинотеатр «Молодость»)

 

ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

19 ноября
10.00 – 16.00		«День открытых дверей» в 116 штурмовой авиационной базе,
г. Лида
1 декабря
10.00 – 16.00		«День открытых дверей» в 1146 зенитном ракетном полку,
г. Островец
1 декабряТоржественные мероприятия, посвященные Дню части (в/ч 75158), г. Новогрудок
20 декабря
10.00 – 13.00		Военно-спортивный праздник в 1146 зенитном ракетном полку,
г. Островец

 

МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ

11 ноября
с 14.00		«Урок мужества» посвященный Дню ракетных войск и артиллерии
в ГУО «Средняя школа № 2», г. Кировск
20 ноября
10.00 – 13.00		«День открытых дверей» в 465 ракетной бригаде, 336 реактивной артиллерийской бригаде и 51 артиллерийской бригаде,
г. Осиповичи (военный городок «Южный»)
25 ноября
с 14.00		Торжественные мероприятия, посвященные Дню освобождения Славгородского района, г. Славгород (городская площадь)

* кроме спланированных мероприятий, по согласованию с руководством учреждений образования будут организованы встречи (беседы) с учащимися.

Выбор профессии офицера Вооруженных Сил Республики Беларусь – это инвестиции в будущее!

Задумайтесь над будущим сегодня!
Сделайте правильный выбор! Поступайте в военные-учебные заведения!

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

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