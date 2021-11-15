С 1 ноября по 31 декабря в Вооруженных Силах проводятся мероприятия военно-профессиональной направленности
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В период с 1 ноября по 31 декабря в Вооруженных Силах проводятся мероприятия военно-профессиональной ориентации граждан к поступлению в военно-учебные заведения.
В ходе мероприятий будут организованы концерты, выставки вооружения, военной и специальной техники, кинолектории, дни открытых дверей как в учебных заведениях, так и в воинских частях, встречи, беседы, консультирование по вопросам поступления в военные учебные заведения и прохождения службы в Вооруженных Силах Республики Беларусь.
Приглашаем Вас и всех желающих принять участие в спланированных мероприятиях.
МЕРОПРИЯТИЯ
ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ГРАЖДАН
ноябрь – декабрь
ГОРОД МИНСК
|12, 26 ноября
10, 24 декабря
9.00 – 10.00
|«День открытых дверей» в 3620 артиллерийской базе вооружения
|20 ноября
с 10.00
|«День открытых дверей» на военном факультете в учреждении
образования «Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники»
|20 ноября
9.00 – 12.00
|«День открытых дверей» в кинологическом центре
Вооруженных Сил
|20 ноября
9.00 – 12.00
|«День открытых дверей» в Минской военной комендатуре
|26 ноября
10.00 – 13.00
|«День открытых дверей» в 120 отдельной гвардейской
механизированной бригаде
|13 декабря
10.00 – 16.00
|«День открытых дверей» в 56 отдельном полку связи
МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
|5 ноября
|«День открытых дверей» в 4970 базе инженерных боеприпасов,
н.п. Щитковичи
|20 ноября
|«День открытых дверей» в в/ч 89417,
г. Марьина Горка
|20 ноября
9.00 – 11.00
|Вечер вопросов и ответов с обсуждением кинофильма «9 рота»
на базе ГУО «Средняя школа № 1», г. Логойск
|20 ноября
14.00 – 16.00
|Конкурс военно-патриотической песни на базе ГУО «Средняя школа № 2», г. Копыль
|20 ноября
10.00 – 16.00
|«День открытых дверей» в 15 зенитной ракетной бригаде,
г. Фаниполь
|20 ноября
10.00 – 11.00
|«День открытых дверей» в 36 дорожно-мостовой бригаде,
г. Жодино
|20 ноября
10.00 – 11.00
|«День открытых дверей» в 65 автомобильной бригаде,
г. Жодино
|22-26 ноября
10.00 – 12.00
|«День открытых дверей» в 969 базе резерва танков,
г. Уречье
|30 декабря
|«День открытых дверей» в в/ч 89417,
г. Марьина Горка
|4 декабря
10.00 – 14.00
|«День открытых дверей» в 65 автомобильной бригаде,
г. Жодино
|10 декабря
14.00 – 15.00
|Диалоговая площадка «Сделай правильный выбор – стань офицером!» на базе ГУО «Средняя школа № 2», Стародорожский р-н
ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ
|4 ноября
|Военно-спортивная игра «Юные защитники» на базе ГУО «Ушачская
средняя школа», Ушачский р-н
|4 ноября
|Образовательный поход на мемориальный комплекс «Поле ратной славы», а.г. Гомель
|5 ноября
|Образовательная экскурсия на мемориальный комплекс «Прорыв»,
д. Новое Село
|6 ноября
|«День открытых дверей» в 19 отдельной гвардейской механизированной бригаде, н.п. Заслоново
|13 ноября
с 14.00
|«День призывника»,
Шарковщинский р-н (Шарковщинский РДК)
|19 ноября
|«День открытых дверей» в 231 артиллерийской бригаде,
н.п. Боровка
|16 декабря
15.00 – 16.00
|Соревнование «Меткий стрелок» на базе ГУО «Средняя школа № 2», г. Верхнедвинск
|24 декабря
|Торжественные мероприятия, посвященные Дню освобождения
Городокского района, г. Городок
|27 декабря
с 12.00
|Военно-профессиональное консультирование на базе ГУО «Центр допризывной подготовки Глубокского района», г. Глубокое
|Еженедельно (понедельник-пятница)
9.00 – 11.00
|Военно-профессиональное консультирование на базе военного комиссариата Витебской области, г. Витебск
ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
|18 ноября
10.00 – 16.00
|«День открытых дверей» в 1052 отдельном радиотехническом батальоне
8 радиотехнической бригады, н.п. Козенки
|18 декабря
с 10.00
|«День открытых дверей» на ВТФ в учреждении образования «Гомельский государственный университет транспорта», г. Гомель
|19 ноября
9.00 – 16.00
|«День открытых дверей» в 1393 артиллерийском складе боеприпасов, н.п. Прибор
БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ
|5 ноября
|Торжественные мероприятия, посвященные Дню военной разведки в в/ч 92616, г. Брест
|5, 12, 19 ноября
|Организация пунктов военно-профессиональной консультации в военном комиссариате Березовского района, г. Береза
|10 ноября
|Торжественные мероприятия, посвященные Дню части (в/ч 92616),
г. Брест
|19 ноября
|Торжественные мероприятия, посвященные Дню артиллерии в в/ч 92616, г. Брест
|14 ноября
11.00 – 16.00
|Соревнования «Снежный снайпер» на базе туристического центра «Юность», Березинский р-н
|15, 16 декабря
|Организация пунктов военно-профессиональной консультации в обособленной группе (Ганцевичского района), г. Ганцевичи
|16 декабря
|Проведение кинолекториев с показом кинофильмов о профессиях военного, г. Ганцевичи (кинотеатр «Молодость»)
ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
|19 ноября
10.00 – 16.00
|«День открытых дверей» в 116 штурмовой авиационной базе,
г. Лида
|1 декабря
10.00 – 16.00
|«День открытых дверей» в 1146 зенитном ракетном полку,
г. Островец
|1 декабря
|Торжественные мероприятия, посвященные Дню части (в/ч 75158), г. Новогрудок
|20 декабря
10.00 – 13.00
|Военно-спортивный праздник в 1146 зенитном ракетном полку,
г. Островец
МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ
|11 ноября
с 14.00
|«Урок мужества» посвященный Дню ракетных войск и артиллерии
в ГУО «Средняя школа № 2», г. Кировск
|20 ноября
10.00 – 13.00
|«День открытых дверей» в 465 ракетной бригаде, 336 реактивной артиллерийской бригаде и 51 артиллерийской бригаде,
г. Осиповичи (военный городок «Южный»)
|25 ноября
с 14.00
|Торжественные мероприятия, посвященные Дню освобождения Славгородского района, г. Славгород (городская площадь)
* кроме спланированных мероприятий, по согласованию с руководством учреждений образования будут организованы встречи (беседы) с учащимися.
Выбор профессии офицера Вооруженных Сил Республики Беларусь – это инвестиции в будущее!
Задумайтесь над будущим сегодня!
Сделайте правильный выбор! Поступайте в военные-учебные заведения!