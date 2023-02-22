С 1 марта запрещен лов щуки

Бобруйская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира напоминает, что в целях сохранения рыбных ресурсов и создания благоприятных условий для воспроизводства рыбы устанавливаются ограничения и запреты на промысловое и любительское рыболовство.

Так с 1 марта по 15 апреля 2023 года запрещен лов щуки обыкновенной.

Охранные меры связаны с началом нереста у данного вида. Щука идет на нерест раньше других весенне-нерестующих рыб, поскольку не так требовательна к прогреву воды.

По срокам нереста щука опережает всех весеннее-нерестующих рыб Беларуси. Щука обыкновенная откладывает икру в марте-апреле, при температуре воды от 4 до 6ºС. Нерест начинается сразу после таяния льда и происходит на небольших глубинах, а также на пойме рек и ручьев. При этом щука становится беззащитной перед человеком.

Пресноводная хищница очень важна для баланса ихтиофауны, она является своего рода регулятором: уничтожает малоценную мелочь, больных и ослабленных рыб, что способствует лучшему росту ценных видов и оздоровлению их популяции. Таким образом, она помогает ценным видам лучше размножаться.

За каждую незаконно добытую особь с нарушителя взыскивается вред в тройном размере – 9 базовых величин (333 рублей). Также нарушитель будет привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 16.25 КоАП Республики Беларусь и назначен штраф в размере от 10 до 30 базовых величин.

Если общий размер вреда превысит 100 базовых величин, то нарушитель будет привлечен к уголовной ответственности по статье 281 УК Республики Беларусь.

Если вы стали свидетелем фактов браконьерства сообщайте по телефону: 8(0225) 72-62-32, 8044 5178885.