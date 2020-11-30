С 1 декабря вводится тестовый режим пригородного автобуса Бобруйск – Мочулки

По информации Бобруйского филиала «Автобусный парк № 2» ОАО «Могилевоблавтотранс», отправление от АВ «Бобруйск» будет осуществляться в 6.10 и 17.30 до д. Петровичи по понедельникам, средам, четвергам, субботам. Во вторник, пятницу и воскресенье — до д. Мочулки.