Рыженков: изменения в Конституцию обращены в будущее и молодежь это понимает

Предложенные к обсуждению изменения в Конституцию обращены в будущее и молодежь это осознает, заявил журналистам первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков, передает корреспондент БЕЛТА.

По его словам, молодежь активно подключилась к обсуждению проекта Конституции. "В первую очередь это БРСМ, студенческие инициативы в вузах превратились в диалоговые площадки по обсуждению нововведений. Изменения, которые планируются в нашей Конституции, обращены в будущее. Молодежь понимает, что в большей степени им жить с этим Основным законом, чем и обусловлен их интерес к теме", - отметил Максим Рыженков.

Он также акцентировал внимание на проекте, который реализуется Академией управления при Президенте "Минская смена" и стартовал в ноябре 2021 года. Участвуют в нем студенты 2-3-х курсов столичных вузов, в том числе иностранные учащиеся, - всего 47 ребят, которые прошли отборочные этапы. На протяжении семи месяцев они будут проходить необходимую подготовку и разрабатывать инновационные проекты по основным направлениям жизнедеятельности города с учетом задач и целей социально-экономического развития Беларуси и Минска на 2021-2025 годы. По словам Максима Рыженкова, такая инициатива - хороший опыт и в ближайшее время подобный проект запустят в Витебской области.

Первый замглавы Администрации Президента также добавил, что дискуссии по проекту Основного закона идут активно. Спектр нововведений широк и людей волнуют разные вещи.

"Многодетные семьи, старшее поколение волнует сохранение социальных гарантий, пенсионная система, здравоохранение, меры поддержки многодетных семей. Для других важен посыл с сохранением исторической памяти народа, политической элите - актуальнее тема ВНС и перераспределения полномочий", - сказал Максим Рыженков. На сегодня от граждан поступило около 4 тыс. обращений.

Сегодня в Витебском облисполкоме прошло совещание с активом северного региона "Конституция. Обсуждение. Референдум". Директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов ознакомил с основными предлагаемыми новшествами и ответил на вопросы присутствующих. В частности, звучали предложения по наделению права выдвижения кандидатов в депутаты не только политических партий, трудовых коллективов и граждан в соответствии с законом, но и общественных объединений. Интересовали вопросы по изменениям в статусах указов, декретов и других актов Президента, необходимости вернуть годы службы в армии в страховой стаж и другие темы.