Рынейская – педагогам: двери в бобруйские школы, гимназии, дошкольные учреждения распахнуты для вас широко

Прямо сейчас в Бобруйске проходит городская августовская педагогическая конференция. В ходе ее с напутственными словами и поздравительной речью выступила Ирина Рынейская, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

«Сегодня пришло много молодых специалистов в педагогические коллективы. Это замечательно! Двери в бобруйские школы, гимназии, дошкольные учреждения распахнуты для вас широко. Ходите туда твердо и уверенно! Слушайте мудрые советы своих наставников. Поверьте, вам есть у кого учиться, и я убеждена, что каждый из вас по прошествии определенного времени скажет «Я горжусь своей профессией! Я горжусь, что я учитель!». В добрый путь дорогие коллеги! Поздравляю вас с этим праздником, здоровья вам и вашим семьям, счастья, благополучия, новых вершин и их покорения, самого наилучшего, удачи во всех ваших делах и начинаях. С праздником Бобруйск!».