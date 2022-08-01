«Рыцарский фест. Мстиславль – 2022» пройдет 6 августа

Рыцарские турниры и праздник средневековой культуры «Рыцарский фест. Мстиславль – 2022» пройдут 6 августа. Об этом сообщили в отделе идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мстиславского райисполкома.

Традиционный фестиваль средневековой культуры «Рыцарский фест. Мстиславль» в этом году предлагает гостям праздника насыщенную творческую программу. Тематические интерактивы, разнообразные активности, выставки-ярмарки изделий ручной работы, экскурсии, тематические квесты и настоящие рыцарские сражения - в течение дня весь город превратится в большую фестивальную площадку.

С 11.00 до 12.00 гостей средневекового праздника ждет театрализованная встреча на форпостах города. В это же время начнет работать «Город мастеров», различные аттракционы и ярмарки. Они разместятся на улицах Советской, Пироговской, Калинина и Юрченко. Торжественное открытие фестиваля пройдет на центральной площади города в 12.00.

Основным местом действия станет Замковая гора. У входной брамы пройдет кулинарный конкурс средневековой кухни. В 13.30 начнется театрализованная программа «Коннае паляванне ў Вялiкiм княстве». Его представит конно-исторический клуб «Золотая шпора». После этого гостям праздника продемонстрируют шоу ходулистов от огненного цирка «Крэсiва» из Минска. Завершат первый блок бугурты и бои пеших рыцарей в форматах 3х3 и 1х1.

В 16.00 стартует концерт фольк-группы «Хмельной вир» и мастер-класс по средневековым танцам. Продолжится программа тактическими бугуртами по захвату знамени и охране короля. После зрители смогут увидеть зрелищные массовые сражения и турнир лучников.

Вечернюю программу фестиваля откроют в 18.00 рыцарские конные забавы, которые продемонстрирует клуб «Золотая шпора». После можно будет послушать группу «Хмельной вир». Закрывать этот блок будут представители из Молодечно, которые готовят показательные выступления и трюковое шоу клуба «Шотландская пехота».

Дальше в 20.30 еще один блок мероприятий откроет выступление гимнастки с хулахупами и цирковой номер-антипод от огненного цирка «Крэсiва». Свое творчество гостям фестиваля подарит столичная группа KaS. В 21.20 стартует зрелищная театрализация по штурму замка. Вечером состоится награждение победителей турниров и участников фестиваля.

Ночью организаторы подготовили для гостей «Рыцарского феста» яркую программу, которую откроет в 23.00 огненный цирк «Крэсiва». Продолжится праздник концертом группы из Мстиславля «Адамант», после которого могилевский фаер-шоу-клуб «Маори» продемонстрирует виртуозное владение огненным реквизитом. Ближе к полуночи на главную сцену фестиваля выйдет группа «Троль гнет ель» из Санкт-Петербурга.

Продолжится фестиваль средневековой дискотекой и работой кинотеатра под открытым небом.