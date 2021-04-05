Рыболовам на заметку

Бобруйская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира напоминает, что, в соответствии с пунктом 105 Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, лов всех видов рыбы в рыболовных угодьях Брестской и Гомельской областей запрещается с 20 марта по 18 мая, Минской, Могилевской и Гродненской областей – с 1 апреля по 30 мая, Витебской области – с 10 апреля по 8 июня, за исключением любительского рыболовства, осуществляемого рыболовом одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом, оснащенным искусственной приманкой, с одним одинарным, или двойным, или тройным крючком в светлое время суток с берега (без захода в воду) либо со льда, с искусственных сооружений, кроме перечисленных в абзаце седьмом подпункта 109.3 пункта 109 настоящих Правил.

Также в соответствии с пунктом 107 Правил, с 1 марта по 15 апреля установлен запрет на лов щуки обыкновенной, а с 15 апреля по 30 мая установлен запрет на лов судака. Таким образом, в случае вылова рыб, в отношении которых установлены запреты на их вылов, такие рыбы должны быть отпущены в водоем в живом виде.

За вышеуказанные нарушения предусмотрена административная ответственность по ст. 16.25 КоАП Республики Беларусь (штраф предусмотрен до 30 базовых величин с конфискацией орудий добычи рыбы) либо уголовная по ст. 281 УК Республики Беларусь вплоть до лишения свободы на срок до 3 лет, в зависимости от суммы причинного вреда окружающей среде.

В случае обнаружения запрещенных орудий рыболовства, выявления лиц, осуществляющих незаконное рыболовство, просим Вас сообщать в Бобруйскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по тел. 8 (0225) 72-62-32 или в Могилевскую областную инспекцию охраны животного и растительного мира круглосуточно по телефону 8 (0222) 27-40-00 либо 8 (033) 633-36-59.