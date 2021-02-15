Рыболовам на заметку

Бобруйская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира, напоминает, что в соответствии с пунктом 107 Правила ведения рыболовного хозяйства и рыболовства (далее – Правил), в целях сохранения рыбных ресурсов и создания благоприятных условий для их воспроизводства, на территории Могилевской области с 1 ноября по 31 марта установлен запрет на вылов сома обыкновенного. Так же с 25 декабря по 28 февраля действует запрет на вылов налима обыкновенного. Таким образом, в случае вылова рыб, в отношении которых установлены запреты на их вылов, такие рыбы должны быть отпущены в водоем в живом виде.

Обращаем Ваше внимание, что рыболовы, осуществляющие любительское рыболовство, в соответствии с абзацем 8 пункта 101 Правил, имеют право осуществлять лов рыбы с одновременным использованием орудий рыболовства одного вида или различных видов с общим количеством крючков не более 5 штук (членам РГОО «БООР» не более 10 штук). В тоже время в соответствии с абзацем 6 подпункта 109.2 Правил, использование кружков, жерлиц, ставок, колобашек, других аналогичных систем и оснащений в ночное время суток, а также без указания на них фамилий и инициалов рыболова, осуществляющего рыболовство, запрещается, как и превышение общего количества орудий рыболовства используемых для лова рыбы.

За вышеуказанные нарушения предусмотрена административная ответственность по ст. 15.35 КоАП Республики Беларусь (штраф предусмотрен до 50 базовых величин с конфискацией орудий добычи рыбы) либо уголовная по ст. 281 УК Республики Беларусь вплоть до лишения свободы на срок до 3 лет, в зависимости от суммы причинного вреда окружающей среде. При этом с 1 марта 2021 года в законную силу вступает новый кодекс об административных правонарушениях Республики Беларусь, согласно которого на основании ч. 2 ст. 16.25 предусмотрена административная ответственность за превышение общего количества крючков в виде штрафа до 30 базовых величин.

В случае обнаружения запрещенных орудий рыболовства, выявления лиц, осуществляющих незаконное рыболовство, просим Вас сообщать в Бобруйскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по тел. 8 (0225) 72-62-32 или в Могилевскую областную инспекцию охраны животного и растительного мира круглосуточно по телефону 8 (0222) 27-40-00 либо 8 (033) 633-36-59.