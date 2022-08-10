Рыбалка вблизи ЛЭП смертельно опасна

Все мы знаем с детства - электричество опасно для жизни! К источникам повышенной опасности относятся воздушные линии электропередачи (ЛЭП). Высокое расположение проводов ЛЭП над землей, на высоте недоступной для прикосновения - предусмотренная защитная мера. Кроме того, Правилами охраны электрических сетей устанавливается охранная зона воздушных линий. Охранная зона воздушной линии, это зона, расположенная по обе стороны ЛЭП в виде участка земли и воздушного про­странства, ширина которой зависит от напряжения линии. Запрещается производить на этом участке какие-либо действия, которые могут нарушить нормальную работу электрических сетей, привести к их повреждению или несчастным случаям.

Линии высокого напряжения также пересекаются с водоемами или проходят вблизи них. Следует четко знать, что рыбалка вблизи линий электропередачи смертельно опасна. При приближении удочки, длина которой достигает 6 м и более, что соизмеримо с расстоянием от земли (воды) до проводов ЛЭП, или мокрой лески к проводам на расстояние менее 1 м, человек попадает под действие электрического тока. Во избежание несчастных случаев необходимо быть особо внимательными при выборе мест рыбной ловли. На опорах воздушных линий размещаются знаки электробезопасности, а около водоемов, если вблизи них проходит трасса ВЛ, устанавливаются специальные плакаты, запрещающие лов рыбы. Специалисты Госэнергогазнадзора кроме того проводят профилактическую работу, когда при личной встрече с рыбаками на берегу прудов, рек и других водоемов напоминают о смертельной опасности рыбной ловли возле линий электропередачи, а в магазинах рыболовных принадлежностей размещают памятки и плакаты для рыбаков.

Но, существует такая категория людей, которые даже после проведенной с ними беседы, зная о существующей угрозе, возвращаются к опасному месту лова рыбы. Ради своего увлечения и вероятно считая себя неуязвимыми, совершенно не задумываются о последствиях, подвергая свою жизнь опасности.

К сожалению, несчастные случаи на рыбалке, связанные с поражением электричеством продолжают происходить. Так, 06.08.2022 в Волковысском районе Гродненской области произошел уже четвертый подобный случай с начала этого года, когда в результате касания удилищем длиной 6 метров провода воздушной линии напряжением 35 тысяч вольт пострадал подросток 2008 года рождения.

Расследование обстоятельств таких несчастных случаев показывает, что их причиной являлось грубое нарушение пострадавшими Правил охраны электрических сетей, личная неосторожность, пренебрежение правилами электробезопасности, или незнание их.

Категорически запрещается ловить рыбу под воздушными линиями электропередачи. При перемещениях под ЛЭП необходимо опускать или складывать удилища во избежание случайного прикосновения к проводам.

Уважаемые рыболовы! Будьте внимательны и осторожны! Соблюдайте требования предупреждающих и запрещающих плакатов! Если вы решили осчастливить ребенка, подарив удочку, то обязательно расскажите ему о правилах поведения под линиями электропередач, об опасности электрического тока. Увидев людей, нарушающих правила поведения вблизи ЛЭП, предупредите о подстерегающей их опасности, особенно если это дети. Своими действиями вы поможете уберечь от беды чьи-то жизни.

Государственный инспектор

по энергетическому и газовому надзору

Воинов А.А.