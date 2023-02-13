Рыбак утонул в озере в Кировском районе

В Кировском районе утонул рыбак. Об этом сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

Сегодня в 10.05 очевидцы сообщили спасателям, что на озере Кистени возле агрогородка Барчицы в воде находятся вещи и рыболовные снасти, но людей рядом нет. Звонившие предположили, что человек мог провалиться под лед. Спасатели в 200 м от берега обнаружили утонувшего мужчину. Им оказался 69-летний житель Бобруйска. Его извлекли из воды с помощью спасательной доски.

Как отметили в МЧС, с начала года в республике утонули 30 человек, в том числе двое детей. Провалились под лед и утонули 12 человек. Со льда спасено 13 человек, среди которых два ребенка. Из них спасатели пришли на помощь 9 людям.