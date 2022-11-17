Ежегодно осенью в Вооруженные Силы и воинские формирования нашей республики прибывает новое пополнение. Ряды 147-го зенитного ракетного полка тоже укомплектованы будущими защитниками нашей страны.

В эти дни у ребят все в новинку. Так, военнослужащие впервые выехали на полигон и отработали на практике все, чему обучались на занятиях по огневой подготовке: порядок выполнения учебных стрельб, соблюдение мер безопасности, тактико-технические характеристики автомата Калашникова и многое другое. Как результат – почти всем ребятам удалось поразить цель, что, несомненно, вызвало бурю эмоций.

К слову, помимо огневой подготовки, с ребятами проводятся занятия по физической, строевой, инженерной, идеологической подготовке, общевоинским уставам, РХБ защите и другим предметам. А совсем скоро, 19 ноября, военнослужащих ждет один из самых знаменательных дней в жизни – ритуал принятия Военной присяги. На строевом плацу перед лицом своих товарищей, родителей и близких ребята поклянутся в верности своему народу и Республике Беларусь.