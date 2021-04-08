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Экономика

Ряду турпредприятий Могилевщины в 2020 году со стороны государства была оказана поддержка

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Ряду турпредприятий Могилевщины в 2020 году со стороны государства была оказана поддержка

В кризисном для туристической сферы 2020 году со стороны государства была оказана поддержка ряду турпредприятий города Могилева. Об этом сообщает директор ГКУП «Могилевоблтурист» Елена Карпенко.

- Согласно пункту 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 мая 2020 г. № 178 «О временных мерах государственной поддержки нанимателей и отдельных категорий граждан» была предоставлена субсидия для осуществления доплат работникам до величины минимальной заработной платы. Я довела информацию об Указе  через социальные сети до туристических организаций. После обращения турпредприятий в горрайисполкомы помощь была оказана однократно за июнь - июль 2020 года. - отмечает Елена Карпенко. - Также благодаря управлению спорта и туризма Могилевского облисполкома, при поддержке финансового управления Могилевского облисполкома, ОАО «АСБ «Беларусбанк» была оказана существенная поддержка ГКУП «Могилевоблтурист» по кредитованию предприятия на 6 месяцев с ноября 2020 по май 2021 года на заработную плату и аренду помещения» на сумму 23,3 тысячи  рублей.

Следует отметить, что по информации начальника управления спорта и туризма Могилевского облисполкома Сергея Новикова в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь направлен проект Закона Республики Беларусь «О туризме».

В числе основных нововведений данного проекта планируется предусмотреть:

  • усиление ответственности туроператоров при реализации туристам, экскурсантам туристических услуг;
  • введение форм финансового обеспечения ответственности туроператоров;
  • разграничение ответственности турагентов и туроператоров
    при работе с туристами, экскурсантами;
  • усиление информационной составляющей реестра субъектов туристической деятельности
  • запрет на осуществление экскурсий лицами, не имеющими свидетельства о профессиональной аттестации экскурсовода, гида-переводчика;
  • закрепление возможности использования аудио-гидов при экскурсионном обслуживании».
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