Рядовой Константин Верниковский увольняется в запас из органов пограничной службы и планирует преподавать в школе историю

Срочная служба на каждого военнослужащего влияет по-разному, но однозначно способствует становлению вчерашних юношей как настоящих мужчин. Ее трудности мотивируют многих на принятие самостоятельных решений, позволяют по-новому оценить себя и окружающих, способствуют зарождению дружбы между сослуживцами.

Рядовой Константин Верниковский – наш с вами земляк – увольняется в запас из органов пограничной службы. Воинскую службу он проходил в комендантской роте группы связи и обеспечения органов пограничной службы, расположенной в Минске.

По прибытии во внештатный учебный пункт Константин столкнулся со строгой дисциплиной, с серьезной строевой и физической подготовкой. Однако он постарался бросить себе вызов и приложил большие усилия к преодолению трудностей.

После прохождения обучения в учебном пункте Константин прибыл в подразделение, где оттачивал навыки рукопашного боя, владения щитом и специальными средствами, и показал хорошие результаты. Рядовой зарекомендовал себя как старательный и подготовленный солдат, способный исправно нести службу. Он заслужил уважение воинского коллектива, своих командиров и начальников. На занятиях проявляет усердие, старается совершенствовать навыки в боевой и физической подготовке.

Рядовой Верниковский считает, что воинская служба способствует формированию сильного характера, закаляет дух, развивает физическую силу и способствует укреплению здоровья. Одним из важнейших ее достоинств он назвал скрепление дружеских отношений между военнослужащими подразделения.

По возвращении домой Константин планирует продолжить работу преподавателем истории и обществоведения в столичной СШ №2. Именно такие ребята, как он, будут способствовать повышению интереса молодежи к военной службе и прививать им любовь к Родине.

Павел Боровой