Ряд диалоговых площадок по обсуждению изменений и дополнений в Конституцию прошел в Бобруйске

Диалоговые площадки по обсуждению изменений и дополнений в Конституцию охватывают все большее количество предприятий, организаций и учреждений города на Березине.

Сегодня председатель Ленинской районной организации г.Бобруйска РОО «Белая Русь» Ирина Русакович встретилась с трудовым коллективом торгово-экономического профессионально-технического колледжа, депутат Палаты представителей Национального собрания РБ Владимир Гацко посетил Бобруйский РОВД, а депутат Палаты представителей Национального собрания РБ Ирина Рынейская и заместитель главы администрации Ленинского района Инна Новикова побеседовали с работниками фабрики художественных изделий.

Представители трудовых коллективов активно включились в беседу. Их интересовали многие положения предложенного проекта Конституции. В их числе – возрастной ценз для занятия должности Президента Республики Беларусь, избирательная система, институт брака и семьи, социальные гарантии, молодежная политика.