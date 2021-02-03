Руслану Новикову из Могилева нужна помощь

С огромной просьбой о помощи, к вам обращается семья Новиковых из города Могилёва.

Здравствуйте! Мы, родители чудесного, улыбчивого мальчика 8 лет, который за годы жизни пережил то, что другим снится в страшных снах. Наш ребёнок с рождения борется за жизнь, и нам очень нужна помощь. Мы даже не знаем с чего начать, как попросить о помощи по спасению жизни нашего мальчика, так как самим нам не справиться. Вся надежда только на добрых и отзывчивых людей.

В нашей семье случилась беда.

Мне 34 года, а мужу 47 лет. Беременность проходила на фоне железодефицитной анемии, угрозы прерывания, пиелонефрита. Но выполняя все предписания врачей, моё состояние было удовлетворительным и угрозы для рождения больного ребёнка, по словам врачей, не было. Наш малыш родился в срок, 16.05.2012 года, весом 2930 и ростом 49 см. В родах он перенес гипоксию, вследствие чего получил гипоксическое повреждение головного мозга, двухсторонние субэпендимальные кровоизлияния не больших размеров, которые позже рассосались, а так же синдром угнетения ЦНС. Сопутствовала неонотальная желтуха, морфофункциональная незрелость. Все эти диагнозы были, как гром среди ясного неба, мы не знали чего ждать и каким будет дальнейшая жизнь нашего ребенка.

Стабилизировав состояние, нас перевели в Могилевскую областную детскую больницу в состоянии средней степени тяжести. Там, пройдя все необходимое лечение, ребенок был выписан здоровым.

Жизнь заиграла новыми красками! Мы начали радоваться каждому новому дню, новым победам Руслана. Но наша радость и спокойствие продлилось не долго.

Когда малыш не мог сидеть в 8 месяцев и почти не реагировал на предметы, мы начали бить тревогу. В областной больнице нам был поставлен ещё один диагноз: задержка темпов психомоторного развития вследствие раннего органического поражения центральной нервной системы и функционально двустворчатый клапан аорты, плосковальгусная деформация стоп, бактереоносительство протея.

Снова больница, обследования, реабилитация, бесконечные страдания и слезы моего ребенка заставляли меня рыдать ночами от безысходности и жалости к сыну. Но пройдя лечение, наш Руслан смог сесть, а в 1,3 года он начал ходить! Поставить его на ноги нам стоило огромных сил. Бесконечные занятия ЛФК, реабилитация сделали невероятное! И наш малыш наконец-то сделал свои первые самостоятельные шаги!

И снова отчаяние ушло, а на его место пришли обычные будни счастливой семьи. По причине ухудшения зрения, Руслан пошел в специализированный сад для слабо видящих. Он был несказанно рад новым знакомствам, друзьям, полюбил воспитателей.

Но жизнь не давала нам расслабиться… Когда ему исполнилось 5 лет мы начали замечать, что он начал шататься при ходьбе и не правильно ставить стопы. Мы обратились к ортопеду, и по результатам снимков был выставлен новый диагноз: синдром двигательных нарушений, плосковальгусная деформация стоп тяжёлой формы 3 степени.

Казалось, что Бог проверяет нас на прочность, посылая нам все новые испытания, не давая нашему ребенку наслаждаться детством и обычными мальчишечьими радостями. Походка ухудшалась каждый год, каждый шаг давался с трудом, и все сложнее было устоять на ногах. Ни кто не мог нам помочь, назначали ЛФК, реабилитации, но ничего не помогало…

В 8 лет нам нужно было спасти ноги… Больница, страх, ужас и, как вердикт – НУЖНА ОПЕРАЦИЯ! Была проведена остеотомия правого бедра! В правом бедре была установлена пластина и 6 болтов. Но она не принесла желаемого результата, не поставила нашего мальчика на ноги. К огромному сожалению, наш сын, уже три месяца, сидит в инвалидной коляске.

Глядя на своего малыша, мы видим боль в его глазах. Друзья, которые были с ним рядом, стали его побаиваться, им не интересно с мальчиком, который не может полноценно играть, а просто катается на коляске. У которого невнятная речь, плохое зрение. Руслан чаще не хочет выходить на улицу, потому что понимает, что все видят в нем инвалида, не способного ходить, а теперь уже даже ровно сидеть. У нашего мальчика начал слабеть позвоночник, вследствие чего появился сколиоз и боли в спине.

Не передать словами, в каком страхе живет наша семья все эти 8 лет. Бросает в холодный пот от мыслей, что наш ребенок может стать лежачим, а в итоге может отказать все тело и, как итог – короткая, бессмысленная жизнь. Весь этот букет диагнозов навис над нашим ребенком, но конкретной причины ухудшения состояния нет. Врачи разводят руками, снова предлагают реабилитацию в больнице, ЛФК, которые, уже сейчас, совсем не помогают. К слову, диагноз ДЦП, о котором многие спрашивают ему не установлен. Ребенок угнетен, а мы, родители в страхе наблюдаем за ухудшением, которое прогрессирует и не дает шансов.

Мы не можем сдаться, не можем, опустив руки, ждать и смотреть в неизвестность будущего. Мы были вынуждены искать клиники заграницей. Искать спасение в другой стране, где квалифицированные врачи с многолетним опытом смогут обследовать полностью нашего Руслана, выставить диагноз и лечение, которое поможет нам сохранить жизнь ребенку и восстановить его состояние, его силы. Мы обратились в клинику Хелиос ( Германия) для проведения обследования и установления истинных причин резкого ухудшения состояния нашего сына, а также дальнейшей реабилитации. Сумма, выставленная клиникой Хелиос (Хильдесхайме) на обследование 10000 евро, сумма на реабилитацию в клинике Вамед Хохенштюкен 63300 евро.Общая стоимость обследования и реабилитации 73300 евро. Это наш шанс, и наша надежда, которая стоит дорого. Наша семья вынуждена просить помощи у простых людей, организаций, что бы спасти нашего любимого сына!

Мы верим в доброту и неравнодушие людей, верим, что наша беда тронет ваши сердца и вы сможете нам помочь в сборе средств на срочное обследование. Ведь время, каждый день, ухудшает состояние Руслана и мы обязаны успеть до того, как навыки будут утеряны безвозвратно!

Реквизиты для оказания материальной помощи Руслану

ОАО «АСБ Беларусбанк», отделение 700/7014 г. Могилев, пр. Шмидта, 28

УНП 100325912, БИК АКВВВY2Х

Счета открыты на имя Новиковой Анны Владиславовны

BYN (бел. рубли) -транзитный счёт BY57AKBB 38193821000280000000

на счет BY20 AKBB 3134 0000 0978 6702 0069

USD (доллары США) - транзитный счёт BY40AKBB38199900002190000000 на счет BY05 AKBB 3134 0000 0978 7702 0069

EUR (евро)- транзитный счёт BY40AKBB38199900002190000000

на счет BY42 AKBB 3134 0000 0979 1702 0069

RUB (росс.рубли) - транзитный счёт BY40AKBB38199900002190000000 на счет

BY27 AKBB 3134 0000 0979 2702 0069

Важно! Назначение платежа: для обследования и лечения Новикова Руслана Сергеевича!

Можно пополнить баланс благотворительного номера МТС +37529 814-52-00

Карта Беларусбанка № 4246 4100 2147 5626 до 01/24

Новикова Анна Владислававна (не именная INSNANT CARD)

IBAN: BY91 АКВВ 3014 0006 4681 4007 0000

Карта Приорбанка № 5326 5800 0122 4978 до 01/25

Новикова Анна Владислававна (не именная PRIORBANK DEBIT)

IBAN: BY95 PJCB 3014 3000 0810 6839 9933

Карта Альфа-Банка № 4585 2042 2265 8174 до 01/24

Новикова Анна Владислававна (не именная INSNANT ISSUE)

IBAN: BY95 PJCB 3014 3000 0810 6839 9933

Карта Сбербанк России № 5469 3800 8193 4001 до 07/23

YULIYA STATSEVICH (Доверенное лицо)

ЯНДЕКС ДЕНЬГИ 4100 1163 7173 2937

Информация о Руслане размещена на сайте Беларусбанк, в разделе Благотворительность https://belarusbank.by/ru/33139/33142/30394/blagotvoritelnost/6067

В ВКонтакте: https://vk.com/club200964994

В Одноклассниках: https://ok.ru/profile/583047844576

В Instagram: https://instagram.com/novikov_ruslan.help

С уважением и благодарностью, Анна Новикова, мама Руслана.

212027 г. Могилев, пр-т Шмидта д.6 кв.65

annanovikova14061986@mail.ru

Тел. +375 (29) 640-50-26.