Руслан Алехно: права человека не могут быть превыше его обязанностей

Права человека не могут быть превыше его обязанностей. Такое мнение высказал певец, заслуженный артист Беларуси Руслан Алехно в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

По словам артиста, белорусскому народу навязываются европейские ценности, западное восприятие прав человека, которые на самом деле нигде не соблюдаются.

"На чем строились глобальные цивилизации? На обязанностях. Права человека не могут быть превыше обязанностей. Если дать человеку права, облик не будет человеческий. Первое - это обязанности", - заявил Руслан Алехно.