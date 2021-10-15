Руслан Алехно: права человека не могут быть превыше его обязанностей
БЕЛТА 31 0
Права человека не могут быть превыше его обязанностей. Такое мнение высказал певец, заслуженный артист Беларуси Руслан Алехно в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.
По словам артиста, белорусскому народу навязываются европейские ценности, западное восприятие прав человека, которые на самом деле нигде не соблюдаются.
"На чем строились глобальные цивилизации? На обязанностях. Права человека не могут быть превыше обязанностей. Если дать человеку права, облик не будет человеческий. Первое - это обязанности", - заявил Руслан Алехно.
также
-
Руслан Алехно: права человека не могут быть превыше его обязанностей
-
Алехно: надо заниматься своим делом, не нужно играть в политику, если не понимаешь ничего в этом
-
Не первый год замужем. Советы бобруйчан, как сохранить брак. А когда лучше не надо
-
С 13 октября в связи с проведением ремонтных работ в Бобруйске изменено движение общественного транспорта
-
Бобруйчанки о том, почему решили вакцинироваться от COVID-19, как перенесли первую прививку и об обязательном масочном режиме