РУП «Могилевэнерго» приняли участие в Республиканских командно-штабные учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций

В период со 2 по 19 ноября по всей республике проходят командно-штабные учения по теме «Действие органов управления и сил ГСЧС при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций».

4 ноября в командно-штабных учениях приняли непосредственное участие представители РУП «Могилевэнерго».

Энергетики совместно с подразделениями МЧС практически отработали действия по ликвидации аварийной ситуации на животноводческом комплексе Воротынь Бобруйского района, где согласно вводной произошло отключение линии электропередачи ВЛ 10кВ № 338 от подстанции Воротынь до трансформаторной подстанции 15-07, в том числе на ферме Воротынь. В целях ликвидации аварийной ситуации приведена в действие передвижная дизельная электростанция.

В ликвидации аварийной ситуации принимала участие ремонтно-восстановительная бригада Бобруйского сельского района электрических сетей РУП «Могилевэнерго» в составе 5 человек, одного бригадного автомобиля и одной передвижной дизельной электростанции. Аварийная ситуация ликвидирована.

Со всеми поставленными задачами представители энергосистемы области справились успешно.

Командно-штабные учения показали высокий уровень готовности к оперативному реагированию в случае возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.