РУП «Белтелеком» сообщает, будут изменены частотные каналы, на которых транслируются в эфир телевизионные программы

Филиал «Междугородная связь» РУП «Белтелеком» сообщает, что в рамках реализации «Графика мероприятий по конверсии радиочастот 694-790 МГц и 790-862 МГц», одобренного Решением Государственной комиссии по радиочастотам при Совете Безопасности Республики Беларусь, на радиопередающих станциях РУП «Белтелеком» будут изменены частотные каналы, на которых транслируются в эфир телевизионные программы.

В одном частотном канале цифрового телевидения осуществляется трансляция набора из нескольких телевизионных программ одновременно. Каждый такой набор называется «мультиплекс». В масштабах страны транслируется три мультиплекса, а именно:

1-й мультиплекс включает открытые телевизионные программы «Беларусь 1», «ОНТ», «СТВ», «Мир», «Россия-Беларусь», «НТВ-Беларусь», «Беларусь 2», «Беларусь 3»;

2-й мультиплекс включает открытую (незакодированную) программу «Беларусь 5» и 18 закодированных программ в рамках услуги по доступу к сети эфирного цифрового телевизионного вещания («Эфирная ZALA»);

3-й мультиплекс включает 19 закодированных программ в рамках услуги по доступу к сети эфирного цифрового телевизионного вещания («Эфирная ZALA»).

В некоторых районах локально осуществляется трансляция региональных мультиплексов, организованных местными телерадиокомпаниями.

Для сохранения возможности просмотра телевизионных программ необходимо перенастроить используемое приёмное оборудование (цифровой телевизор, цифровую телевизионную приставку и т.п.) на новые частотные каналы в соответствии с приведенной ниже таблицей.

Таблица 1 - Сведения об изменении частотных каналов, радиотелевизионных станциях, охватываемых районах и сроках проведения работ.

№ п.п. Расположение радиотелевизионной передающей станции Охватываемые районы Мультиплекс Существующий частотный канал (частота) Новый частотный канал (частота) Дата перехода на новый частотный канал* декабрь 2021 1 Гомельская область, АРТПС Ворновка Краснопольский Кормянский 1 -ый 57 (762) 22 (482) 02.12.21 Кормянский 2 -ой 59 (778) 35 (586) 02.12.21 2 Могилевская область, АРТПС Славгород Славгородский Быховский Краснопольский Чериковский Чаусский 1 -ый 50 (706) 27 (522) 02.12.21 Славгородский Быховский Краснопольский Чериковский Чаусский 2 -ой 59 (778) 35 (586) 02.12.21 3 Могилевская область, АРТПС Бобруйск Бобруйский Глусский Осиповичский Кировский Кличевский 2 -ой 52 (722) 28 (530) 06.12.21 4 Гомельская область, АРТПС Жлобин Бобруйский Кировский Кормянский 1 -ый 57 (762) 22 (482) 07.12.21 Бобруйский Кировский 2 -ой 52 (722) 28 (530) 07.12.21 5 Могилевская область, АРТПС Костюковичи Костюковичский Хотимский Климовичский Кричевский Чериковский Краснопольский 1 -ый 50 (706) 27 (522) 07.12.21 Костюковичский Хотимский Климовичский Кричевский Чериковский Краснопольский 2 -ой 59 (778) 35 (586) 07.12.21 6 Могилевская область, АРТПС Кричев Кричевский Чериковский Климовичский Мстиславский 1 -ый 50 (706) 27 (522) 09.12.21 Кричевский Чериковский Климовичский Мстиславский 2 -ой 59 (778) 35 (586) 09.12.21 7 Минская область, АРТПС Березино Кличевский 3 -ий 58 (770) 30 (546) 16.12.21 8 Минская область, АРТПС Гребенка Осиповичский 3 -ий 58 (770) 30 (546) 21.12.21 9 Могилевская область, АРТПС Техтин Белыничский Могилевский Кличевский 3 -ий 58 (770) 30 (546) 22.12.21

* дата перехода на новый частотный канал может быть изменена. За обновлением информации следите на сайтах РУП «Белтелеком».

Обращаем внимание, что приведенные выше изменения частотных каналов будут осуществляться только в сети эфирного наземного цифрового телевидения.

Дополнительную информацию и консультацию можно получить в сервисных центрах РУП «Белтелеком» или телефонном центре обслуживания клиентов РУП «Белтелеком» по номеру 123.

Справочная информация:

Ознакомиться с картами охвата территории Республики Беларусь эфирным цифровым телевизионным вещанием можно на сайтах РУП «Белтелеком» по следующим ссылкам:

1-ый мультиплекс:https://www.beltelecom.by/business/tv/map-coverage-in-the-first-multiplex-in-the-dvb-t-standard

2-ой мультиплекс http://zala.by/karta-okhvata

3-ий мультиплекс http://zala.by/karta-okhvata

Региональное ТВ https://www.beltelecom.by/business/tv/regional-digital-tv-broadcasting.