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РУП «Белтелеком» сообщает, будут изменены частотные каналы, на которых транслируются в эфир телевизионные программы

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РУП «Белтелеком» сообщает, будут изменены частотные каналы, на которых транслируются в эфир телевизионные программы

Филиал «Междугородная связь» РУП «Белтелеком» сообщает, что в рамках реализации «Графика мероприятий по конверсии радиочастот 694-790 МГц и 790-862 МГц», одобренного Решением Государственной комиссии по радиочастотам при Совете Безопасности Республики Беларусь, на радиопередающих станциях РУП «Белтелеком» будут изменены частотные каналы, на которых транслируются в эфир телевизионные программы.

В одном частотном канале цифрового телевидения осуществляется трансляция набора из нескольких телевизионных программ одновременно. Каждый такой набор называется «мультиплекс». В масштабах страны транслируется три мультиплекса, а именно:

1-й мультиплекс включает открытые телевизионные программы «Беларусь 1», «ОНТ», «СТВ», «Мир», «Россия-Беларусь», «НТВ-Беларусь», «Беларусь 2», «Беларусь 3»;

2-й мультиплекс включает открытую (незакодированную) программу «Беларусь 5» и 18 закодированных программ в рамках услуги по доступу к сети эфирного цифрового телевизионного вещания («Эфирная ZALA»);

3-й мультиплекс включает 19 закодированных программ в рамках услуги по доступу к сети эфирного цифрового телевизионного вещания («Эфирная ZALA»).

В некоторых районах локально осуществляется трансляция региональных мультиплексов, организованных местными телерадиокомпаниями.

Для сохранения возможности просмотра телевизионных программ необходимо перенастроить используемое приёмное оборудование (цифровой телевизор, цифровую телевизионную приставку и т.п.) на новые частотные каналы в соответствии с приведенной ниже таблицей.

 

Таблица 1 - Сведения об изменении частотных каналов, радиотелевизионных станциях, охватываемых районах и сроках проведения работ.

№ п.п.Расположение радиотелевизионной передающей станцииОхватываемые районыМультиплексСуществующий частотный канал (частота)Новый частотный канал (частота)Дата перехода на новый частотный канал*
декабрь 2021
1Гомельская область, АРТПС ВорновкаКраснопольский

Кормянский

1 -ый57 (762)22 (482)02.12.21
Кормянский2 -ой59 (778)35 (586)02.12.21
2Могилевская область, АРТПС СлавгородСлавгородский

Быховский

Краснопольский

Чериковский

Чаусский

1 -ый50 (706)27 (522)02.12.21
Славгородский

Быховский

Краснопольский

Чериковский

Чаусский

2 -ой59 (778)35 (586)02.12.21
3Могилевская область, АРТПС БобруйскБобруйский

Глусский

Осиповичский

Кировский

Кличевский

2 -ой52 (722)28 (530)06.12.21
4Гомельская область, АРТПС ЖлобинБобруйский

Кировский

Кормянский

1 -ый57 (762)22 (482)07.12.21
Бобруйский

Кировский

2 -ой52 (722)28 (530)07.12.21
5Могилевская область, АРТПС КостюковичиКостюковичский

Хотимский

Климовичский

Кричевский

Чериковский

Краснопольский

1 -ый50 (706)27 (522)07.12.21
Костюковичский

Хотимский

Климовичский

Кричевский Чериковский

Краснопольский

2 -ой59 (778)35 (586)07.12.21
6Могилевская область, АРТПС КричевКричевский

Чериковский

Климовичский

Мстиславский

1 -ый50 (706)27 (522)09.12.21
Кричевский

Чериковский

Климовичский

Мстиславский

2 -ой59 (778)35 (586)09.12.21
7Минская область, АРТПС БерезиноКличевский3 -ий58 (770)30 (546)16.12.21
8Минская область, АРТПС ГребенкаОсиповичский3 -ий58 (770)30 (546)21.12.21
9Могилевская область, АРТПС ТехтинБелыничский

Могилевский

Кличевский

3 -ий58 (770)30 (546)22.12.21

 

* дата перехода на новый частотный канал может быть изменена. За обновлением информации следите на сайтах РУП «Белтелеком».

 

Обращаем внимание, что приведенные выше изменения частотных каналов будут осуществляться только в сети эфирного наземного цифрового телевидения.

Дополнительную информацию и консультацию можно получить в сервисных центрах РУП «Белтелеком» или телефонном центре обслуживания клиентов РУП «Белтелеком» по номеру 123.

Справочная информация:

Ознакомиться с картами охвата территории Республики Беларусь эфирным цифровым телевизионным вещанием можно на сайтах РУП «Белтелеком» по следующим ссылкам:

1-ый мультиплекс:https://www.beltelecom.by/business/tv/map-coverage-in-the-first-multiplex-in-the-dvb-t-standard

2-ой мультиплекс http://zala.by/karta-okhvata

3-ий мультиплекс http://zala.by/karta-okhvata

Региональное ТВ https://www.beltelecom.by/business/tv/regional-digital-tv-broadcasting.

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