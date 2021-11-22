РУП «Белтелеком» сообщает, будут изменены частотные каналы, на которых транслируются в эфир телевизионные программы
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Филиал «Междугородная связь» РУП «Белтелеком» сообщает, что в рамках реализации «Графика мероприятий по конверсии радиочастот 694-790 МГц и 790-862 МГц», одобренного Решением Государственной комиссии по радиочастотам при Совете Безопасности Республики Беларусь, на радиопередающих станциях РУП «Белтелеком» будут изменены частотные каналы, на которых транслируются в эфир телевизионные программы.
В одном частотном канале цифрового телевидения осуществляется трансляция набора из нескольких телевизионных программ одновременно. Каждый такой набор называется «мультиплекс». В масштабах страны транслируется три мультиплекса, а именно:
1-й мультиплекс включает открытые телевизионные программы «Беларусь 1», «ОНТ», «СТВ», «Мир», «Россия-Беларусь», «НТВ-Беларусь», «Беларусь 2», «Беларусь 3»;
2-й мультиплекс включает открытую (незакодированную) программу «Беларусь 5» и 18 закодированных программ в рамках услуги по доступу к сети эфирного цифрового телевизионного вещания («Эфирная ZALA»);
3-й мультиплекс включает 19 закодированных программ в рамках услуги по доступу к сети эфирного цифрового телевизионного вещания («Эфирная ZALA»).
В некоторых районах локально осуществляется трансляция региональных мультиплексов, организованных местными телерадиокомпаниями.
Для сохранения возможности просмотра телевизионных программ необходимо перенастроить используемое приёмное оборудование (цифровой телевизор, цифровую телевизионную приставку и т.п.) на новые частотные каналы в соответствии с приведенной ниже таблицей.
Таблица 1 - Сведения об изменении частотных каналов, радиотелевизионных станциях, охватываемых районах и сроках проведения работ.
|№ п.п.
|Расположение радиотелевизионной передающей станции
|Охватываемые районы
|Мультиплекс
|Существующий частотный канал (частота)
|Новый частотный канал (частота)
|Дата перехода на новый частотный канал*
|декабрь 2021
|1
|Гомельская область, АРТПС Ворновка
|Краснопольский
Кормянский
|1 -ый
|57 (762)
|22 (482)
|02.12.21
|Кормянский
|2 -ой
|59 (778)
|35 (586)
|02.12.21
|2
|Могилевская область, АРТПС Славгород
|Славгородский
Быховский
Краснопольский
Чериковский
Чаусский
|1 -ый
|50 (706)
|27 (522)
|02.12.21
|Славгородский
Быховский
Краснопольский
Чериковский
Чаусский
|2 -ой
|59 (778)
|35 (586)
|02.12.21
|3
|Могилевская область, АРТПС Бобруйск
|Бобруйский
Глусский
Осиповичский
Кировский
Кличевский
|2 -ой
|52 (722)
|28 (530)
|06.12.21
|4
|Гомельская область, АРТПС Жлобин
|Бобруйский
Кировский
Кормянский
|1 -ый
|57 (762)
|22 (482)
|07.12.21
|Бобруйский
Кировский
|2 -ой
|52 (722)
|28 (530)
|07.12.21
|5
|Могилевская область, АРТПС Костюковичи
|Костюковичский
Хотимский
Климовичский
Кричевский
Чериковский
Краснопольский
|1 -ый
|50 (706)
|27 (522)
|07.12.21
|Костюковичский
Хотимский
Климовичский
Кричевский Чериковский
Краснопольский
|2 -ой
|59 (778)
|35 (586)
|07.12.21
|6
|Могилевская область, АРТПС Кричев
|Кричевский
Чериковский
Климовичский
Мстиславский
|1 -ый
|50 (706)
|27 (522)
|09.12.21
|Кричевский
Чериковский
Климовичский
Мстиславский
|2 -ой
|59 (778)
|35 (586)
|09.12.21
|7
|Минская область, АРТПС Березино
|Кличевский
|3 -ий
|58 (770)
|30 (546)
|16.12.21
|8
|Минская область, АРТПС Гребенка
|Осиповичский
|3 -ий
|58 (770)
|30 (546)
|21.12.21
|9
|Могилевская область, АРТПС Техтин
|Белыничский
Могилевский
Кличевский
|3 -ий
|58 (770)
|30 (546)
|22.12.21
* дата перехода на новый частотный канал может быть изменена. За обновлением информации следите на сайтах РУП «Белтелеком».
Обращаем внимание, что приведенные выше изменения частотных каналов будут осуществляться только в сети эфирного наземного цифрового телевидения.
Дополнительную информацию и консультацию можно получить в сервисных центрах РУП «Белтелеком» или телефонном центре обслуживания клиентов РУП «Белтелеком» по номеру 123.
Справочная информация:
Ознакомиться с картами охвата территории Республики Беларусь эфирным цифровым телевизионным вещанием можно на сайтах РУП «Белтелеком» по следующим ссылкам:
1-ый мультиплекс:https://www.beltelecom.by/business/tv/map-coverage-in-the-first-multiplex-in-the-dvb-t-standard
2-ой мультиплекс http://zala.by/karta-okhvata
3-ий мультиплекс http://zala.by/karta-okhvata
Региональное ТВ https://www.beltelecom.by/business/tv/regional-digital-tv-broadcasting.