РУП «Белпочта» приглашает принять участие в конкурсе сочинений эпистолярного жанра

РУП «Белпочта» уже 26-й раз организует национальный этап Международного молодежного конкурса сочинений эпистолярного жанра, проводимого под эгидой Всемирного почтового союза (ВПС). Ежегодно в нем принимают участие более 1500 сочинений из всех уголков нашей страны.

Творческий конкурс помогает осознать и оценить ту важную роль, которую играет почтовая связь в современном обществе, а также развивает желание писать письма своим друзьям, родным и близким. Конкурс побуждает молодежь задуматься над простыми, но важными вещами и изложить свои мысли, рассуждения, чувства и переживания на бумаге.

Задачами конкурса являются:

- повышение уровня грамотности детей и молодежи благодаря умению формулировать и выражать свои мысли, передавая все оттенки;

- обобщение, систематизация и распространение накопленного эффективного опыта по обучению написания сочинений и развития связной письменной речи учащихся;

- содействие проявлению творческих способностей и поддержка наиболее талантливых учащихся учреждений образования.

По сложившейся традиции приглашаем учащихся учреждений образования Республики Беларусь в возрасте от 9 до 15 лет принять участие в конкурсе и написать сочинение на тему – «Напишите письмо какому-нибудь влиятельному лицу, объяснив, почему и как следует действовать в связи с климатическим кризисом».

Сочинение должно быть написано от руки на русском или белорусском языке и соответствовать заявленной теме, а также представлять собой работу, написанную специально для участия в конкурсе, и никогда раньше не публиковавшуюся. Оригинал сочинения может содержать иллюстрации кандидата. Объем написанного сочинения не должен превышать 800 слов.

Работы принимаются до 20 марта 2022 года.

Итоги конкурса будут подведены в мае 2022 года.

Сочинение, занявшее первое место в национальном этапе конкурса, будет направлено в ВПС для дальнейшего участия на международном уровне.

За время участия в конкурсе сочинений эпистолярного жанра белорусские ребята получили две золотые медали в 2003 году и 2020 году, две серебряные – в 2008 году и 2010 году и одну бронзовую – в 2009 году.