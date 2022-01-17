РУП «Белпочта» объявляет конкурс на лучшую почтовую марку 2021 года

С 18 января по 18 февраля 2022 года приглашаем всех желающих принять участие в конкурсе «Лучшая почтовая марка Республики Беларусь 2021 года» сообщает Белпочта.

Конкурс будет проводиться в режиме автоматизированной системы голосования на сайте РУП «Белпочта».

Для участия необходимо будет выбрать одну понравившуюся почтовую марку или один почтовый блок.

Лучшей будет признана та почтовая марка, которая получит большинство голосов. Если несколько марок получит равное количество голосов, то все они будут признаны лучшими почтовыми марками.

Итоги конкурса будут размещены 24 февраля 2022 года на сайте РУП «Белпочта» в новостной ленте и разделе «Филателия».