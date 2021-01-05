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Общество

РУП «Белпочта» досрочно выплатит пенсии в преддверии 7 января

mogilevnews.by 19 0

РУП «Белпочта» досрочно выплатит пенсии в преддверии 7 января

Выплата пенсий и пособий за 7 января 2021 года в объектах почтовой связи (ОПС) Могилевской области начнется с 5 января, сообщает пресс-служба предприятия.

В остальных ОПС республики выплата пенсий и пособий будет производиться 6 января 2021 года.

7 января 2021 года будут функционировать только дежурные ОПС.

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