РУП «Белпочта» досрочно выплатит пенсии в преддверии 7 января

Выплата пенсий и пособий за 7 января 2021 года в объектах почтовой связи (ОПС) Могилевской области начнется с 5 января, сообщает пресс-служба предприятия.

В остальных ОПС республики выплата пенсий и пособий будет производиться 6 января 2021 года.

7 января 2021 года будут функционировать только дежурные ОПС.