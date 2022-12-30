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Экономика

Рулонные пресс-подборщики и машины для внесения жидких удобрений — наиболее популярная техника «Бобруйскагромаша»

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Рулонные пресс-подборщики и машины для внесения жидких удобрений — наиболее популярная техника «Бобруйскагромаша»

Рулонные пресс-подборщики — лидирующий вид продукции ОАО «Бобруйскагромаш» по количеству произведенных машин в уходящем году. А второе место, сообщили на предприятии, занимают машины для внедрения жидких удобрений серии МЖУ, МЖТ, которые не только поверхностно распределяют эти удобрения, но и сами загружают их внутрь, перемешивают при транспортировке.

За 12 месяцев нынешнего года предприятием изготовлено 507 этих машин грузоподъемностью от 3 до 22 тонн (темп роста объемов производства в сравнении с 2021 годом составил 145%).

Все они отгружены аграриям Беларуси, Российской Федерации, Казахстана и еще 11 стран мира.

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