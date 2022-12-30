Рулонные пресс-подборщики и машины для внесения жидких удобрений — наиболее популярная техника «Бобруйскагромаша»
25 0
Рулонные пресс-подборщики — лидирующий вид продукции ОАО «Бобруйскагромаш» по количеству произведенных машин в уходящем году. А второе место, сообщили на предприятии, занимают машины для внедрения жидких удобрений серии МЖУ, МЖТ, которые не только поверхностно распределяют эти удобрения, но и сами загружают их внутрь, перемешивают при транспортировке.
За 12 месяцев нынешнего года предприятием изготовлено 507 этих машин грузоподъемностью от 3 до 22 тонн (темп роста объемов производства в сравнении с 2021 годом составил 145%).
Все они отгружены аграриям Беларуси, Российской Федерации, Казахстана и еще 11 стран мира.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
также
-
Рулонные пресс-подборщики и машины для внесения жидких удобрений — наиболее популярная техника «Бобруйскагромаша»
-
Торговая площадка по продаже продукции лесхоза откроется в Бобруйске
-
«Задача непростая, но выполнимая». В Бобруйске утвердили проект прогноза социально-экономического развития и бюджета на 2023 год
-
Государственный внебюджетный фонд соцзащиты населения в 2022 году получит на Br302 млн больше доходов
-
В консолидированный бюджет Могилевской области за 11 месяцев поступило более Br1,5 млн