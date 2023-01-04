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Общество

Руководство ОАО «Бобруйский завод КПД» проведет «прямые телефонные линии» с населением

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Руководство ОАО «Бобруйский завод КПД» проведет «прямые телефонные линии» с населением
Власик Сергей Григорьевич

директор ОАО «Бобруйский завод КПД»

 

 

 

Строительство, вопросы работы предприятия, взаимодействие с физическими и юридическими лицами, работа с обращениями граждан и юридических лиц

 

 

19.01.2023г.

13.00-15.00

 

т. 73-23-30

Расюк Александр Юрьевич

заместитель директора по строительству

 

 

Строительство и организация работы по приемке-передаче квартир12.01.2023 г.

13.00-15.00

 

т.73-43-29

Куликов Вадим Валерьевич

заместитель директора по кадрам, социальной, идеологической работе и общим вопросам

 

 

Кадровые вопросы, контроль за исполнением документов, работа с обращениями граждан и юридических лиц05.01.2023 г.

13.00-15.00

 

т.73-43-29

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