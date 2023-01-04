Руководство ОАО «Бобруйский завод КПД» проведет «прямые телефонные линии» с населением
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|Власик Сергей Григорьевич
директор ОАО «Бобруйский завод КПД»
|Строительство, вопросы работы предприятия, взаимодействие с физическими и юридическими лицами, работа с обращениями граждан и юридических лиц
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19.01.2023г.
13.00-15.00
т. 73-23-30
|Расюк Александр Юрьевич
заместитель директора по строительству
|Строительство и организация работы по приемке-передаче квартир
|12.01.2023 г.
13.00-15.00
т.73-43-29
|Куликов Вадим Валерьевич
заместитель директора по кадрам, социальной, идеологической работе и общим вопросам
|Кадровые вопросы, контроль за исполнением документов, работа с обращениями граждан и юридических лиц
|05.01.2023 г.
13.00-15.00
т.73-43-29
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