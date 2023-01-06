Руководство Минприроды проведет прямые телефонные линии в январе

Руководство Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды проведет прямые телефонные линии в январе, сообщили в пресс-службе ведомства.

Прямые телефонные линии пройдут с 9.00 до 12.00.

Первый заместитель министра Александр Корбут ответит на вопросы граждан 7 и 21 января по телефону +375 (17) 200-70-48, заместитель министра Александр Горошко - 14 января по телефону +375 (17) 200-39-86, а заместителю министра Ивану Приходько граждане могут задать волнующие вопросы 28 января по телефону +375 (17) 200-67-62.

По материалам belta.by.