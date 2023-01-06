Руководство Минприроды проведет прямые телефонные линии в январе
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Руководство Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды проведет прямые телефонные линии в январе, сообщили в пресс-службе ведомства.
Прямые телефонные линии пройдут с 9.00 до 12.00.
Первый заместитель министра Александр Корбут ответит на вопросы граждан 7 и 21 января по телефону +375 (17) 200-70-48, заместитель министра Александр Горошко - 14 января по телефону +375 (17) 200-39-86, а заместителю министра Ивану Приходько граждане могут задать волнующие вопросы 28 января по телефону +375 (17) 200-67-62.
По материалам belta.by.
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