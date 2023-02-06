Руководство холдинга «Бобруйскагромаш» посетило Республику Мадагаскар

В рамках визита, сообщили на предприятии, состоялась встреча с руководителем компании «Bemaco» (постоянным дилером «Бобруйскагромаша» в Республике Мадагаскар с 2019 года) Риана Солофо Лала.

Одним из важных результатов встречи стало подписание очередного контракта на поставку 24-х единиц техники производства «Бобруйскагромаш» (навесных плугов, дисковых борон, универсальных пневматических сеялок) в Республику Мадагаскар. Отгрузка продукции в рамках этого контракта запланирована в текущем квартале.

При непосредственном участии Риана Солофо Лала состоялся ряд встреч представителей «Бобруйскагромаша» с руководителями сельхозпредприятий и фермерских хозяйств Мадагаскара. По итогам переговоров уже в ближайшей перспективе планируется расширить номенклатуру поставляемой белорусской техники в Республику Мадагаскар, в том числе новых образцов плугов, сеялок, прицепов и борон.