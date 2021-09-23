2,52
2.94

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Актуально

Руководство города выслушает бобруйчан в субботу

134 0

Руководство города выслушает бобруйчан в субботу

25 сентября с 9.00 до 12.00 прямую телефонную линию проведут:

АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ СТУДНЕВ, председатель Бобруйского горисполкома по тел. 68 00 18.

ВИТАЛИЙ ЭДУАРДОВИЧ ВЛАСЕВИЧ, глава администрации Первомайского района г.Бобруйска по тел. 77 75 17.

ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ КОРОТЧЕНЯ, первый заместитель главы администрации Ленинского района г.Бобруйска по тел. 76 52 33. Курируемые вопросы: жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство, содержание и уборка территории района.

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
Translate »