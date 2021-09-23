Руководство города выслушает бобруйчан в субботу

25 сентября с 9.00 до 12.00 прямую телефонную линию проведут:

АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ СТУДНЕВ, председатель Бобруйского горисполкома по тел. 68 00 18.

ВИТАЛИЙ ЭДУАРДОВИЧ ВЛАСЕВИЧ, глава администрации Первомайского района г.Бобруйска по тел. 77 75 17.

ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ КОРОТЧЕНЯ, первый заместитель главы администрации Ленинского района г.Бобруйска по тел. 76 52 33. Курируемые вопросы: жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство, содержание и уборка территории района.