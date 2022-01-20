Руководство города встретилось с трудовыми коллективами

20 января в трудовых коллективах Бобруйска прошли встречи с руководством города. Важным поводом для этого стало обсуждение поправок и изменений в Конституцию Республики Беларуси.

Председатель горисполкома Александр Студнев выступил на предприятии «Барро», сделав акцент на том, что новый проект Конституции заложит основы перемен в обществе. Среди важных аспектов – сохранение социальной направленности развития государства, прежде всего это образование, медицина, поддержка наиболее уязвимых категорий граждан, а также обеспечение мира и спокойствия в стране.

– Я надеюсь, что каждый из вас проявит гражданскую активность, придет на Референдум и проголосует за Конституцию, по которой мы будем жить, – отметил Александр Викторович.

Еще одна встреча прошла в КУП ЖРЭУ Ленинского района. Здесь перед трудовым коллективом выступил заместитель председателя Бобруйского горисполкома Игорь Кисель.