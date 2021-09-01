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Руководство города, государственных органов и коммунальных служб ответит на вопросы бобруйчан 6 сентября

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Руководство города, государственных органов и коммунальных служб ответит на вопросы бобруйчан 6 сентября

6 сентября с 12.00 до 13.00 проводится прямая телефонная линия с руководством городского исполнительного комитета, районных администраций, государственных органов, коммунальных служб города, сообщает bobruisk.by.

 

68 00 02Кисель

Игорь Николаевич

первый заместитель председателя горисполкома.

Курируемые вопросы: строительный комплекс, архитектура и градостроительство, жилищная политика, землепользование; вопросы жилищного и коммунального хозяйства, чрезвычайные ситуации, связь, транспорт и коммуникации, сбор и переработка вторичных отходов

68 00 04Омелюсик

Виктория Анатольевна

заместитель председателя горисполкома.

Курируемые вопросы: социально-культурная сфера и идеологическая работа, образование, здравоохранение, спорт и туризм, печать, труд и социальная защита, охрана труда, государственная молодежная политика, СМИ

68 00 07Брацков

Алексей Александрович

управляющий делами горисполкома. Курируемые вопросы: контроль за исполнением документов, работа с обращениями граждан и юридических лиц
76 52 28Коротченя

Вячеслав Иванович

первый заместитель главы администрации Ленинского района г. Бобруйска
77 75 29Власевич

Виталий Эдуардович

глава администрации Первомайского района г. Бобруйска
72 04 70Павленко

Сергей Александрович

начальник управления по труду, занятости и социальной защите горисполкома
68 00 44Андреева Татьяна Владимировнаначальник управления жилищно-коммунального хозяйства горисполкома
68 00 67Грибовская

Екатерина Викторовна

заместитель начальника отдела строительства горисполкома
68 00 58Лисица

Елена Сергеевна

начальник управления по образованию горисполкома
74 80 00Воронков

Алексей Анатольевич

начальник отдела спорта и туризма горисполкома
68 00 55Сысой

Вячеслав Викторович

начальник отдела землеустройства горисполкома
68 00 48Качан

Яна Валерьевна

начальник отдела архитектуры и градостроительства горисполкома
68 00 40Семенчук

Елена Анатольевна

начальник управления торговли и услуг горисполкома
76 22 43Русинович

Наталья Васильевна

заместитель начальника отдела культуры горисполкома
68 00 53Вильчик

Вероника Алексеевна

начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи горисполкома
68 00 31Мохначёва

Ольга Юрьевна

начальник управления экономики горисполкома
68 00 20Пономарёва

Валентина Владимировна

начальник юридического отдела горисполкома
72 72 68Крупенич

Оксана Николаевна

главный врач УЗ «Бобруйская центральная больница»
46 18 01Василевский

Константин Леонидович

начальник Бобруйского межрайонного отдела Следственного комитета Республики Беларусь
70 55 31Алексеев

Дмитрий Юрьевич

заместитель начальника Бобруйского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь по Могилёвской области
77 83 00Березовский

Алексей Петрович

военный комиссар г.Бобруйска, Бобруйского, Глусского и Кировского районов
72 48 86Шерснёв

Павел Иванович

первый заместитель начальника Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям учреждения «Могилевское областное управление МЧС Республики Беларусь»
70 76 89Шостак

Александр Николаевич

генеральный директор

ГО «Бобруйскжилкомхоз»

70 55 04Грищенков

Евгений Иванович

директор КУП «ЖРЭУ

Ленинского района г. Бобруйска»

78 71 86Дыба

Людмила Викторовна

директор КУП «ЖРЭУ

Первомайского района г. Бобруйска»

70 20 27Бобцов

Александр Михайлович

начальник Бобруйского узла электросвязи Могилевского филиала РУП «Белтелеком»
72 01 88Скурат

Сергей Михайлович

директор филиала «Бобруйскводоканал» УПКПЖКХ «Могилевоблводоканал»
78 94 00Каташ

Андрей Сергеевич

директор КПУП «Теплоэнергетика г. Бобруйска»
76 21 89Пакуш

Антонина Николаевна

управляющий ГУ «Центр обеспечения деятельности бюджетных организаций г. Бобруйска»
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