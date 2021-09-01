Руководство города, государственных органов и коммунальных служб ответит на вопросы бобруйчан 6 сентября
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6 сентября с 12.00 до 13.00 проводится прямая телефонная линия с руководством городского исполнительного комитета, районных администраций, государственных органов, коммунальных служб города, сообщает bobruisk.by.
|68 00 02
|Кисель
Игорь Николаевич
|первый заместитель председателя горисполкома.
Курируемые вопросы: строительный комплекс, архитектура и градостроительство, жилищная политика, землепользование; вопросы жилищного и коммунального хозяйства, чрезвычайные ситуации, связь, транспорт и коммуникации, сбор и переработка вторичных отходов
|68 00 04
|Омелюсик
Виктория Анатольевна
|заместитель председателя горисполкома.
Курируемые вопросы: социально-культурная сфера и идеологическая работа, образование, здравоохранение, спорт и туризм, печать, труд и социальная защита, охрана труда, государственная молодежная политика, СМИ
|68 00 07
|Брацков
Алексей Александрович
|управляющий делами горисполкома. Курируемые вопросы: контроль за исполнением документов, работа с обращениями граждан и юридических лиц
|76 52 28
|Коротченя
Вячеслав Иванович
|первый заместитель главы администрации Ленинского района г. Бобруйска
|77 75 29
|Власевич
Виталий Эдуардович
|глава администрации Первомайского района г. Бобруйска
|72 04 70
|Павленко
Сергей Александрович
|начальник управления по труду, занятости и социальной защите горисполкома
|68 00 44
|Андреева Татьяна Владимировна
|начальник управления жилищно-коммунального хозяйства горисполкома
|68 00 67
|Грибовская
Екатерина Викторовна
|заместитель начальника отдела строительства горисполкома
|68 00 58
|Лисица
Елена Сергеевна
|начальник управления по образованию горисполкома
|74 80 00
|Воронков
Алексей Анатольевич
|начальник отдела спорта и туризма горисполкома
|68 00 55
|Сысой
Вячеслав Викторович
|начальник отдела землеустройства горисполкома
|68 00 48
|Качан
Яна Валерьевна
|начальник отдела архитектуры и градостроительства горисполкома
|68 00 40
|Семенчук
Елена Анатольевна
|начальник управления торговли и услуг горисполкома
|76 22 43
|Русинович
Наталья Васильевна
|заместитель начальника отдела культуры горисполкома
|68 00 53
|Вильчик
Вероника Алексеевна
|начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи горисполкома
|68 00 31
|Мохначёва
Ольга Юрьевна
|начальник управления экономики горисполкома
|68 00 20
|Пономарёва
Валентина Владимировна
|начальник юридического отдела горисполкома
|72 72 68
|Крупенич
Оксана Николаевна
|главный врач УЗ «Бобруйская центральная больница»
|46 18 01
|Василевский
Константин Леонидович
|начальник Бобруйского межрайонного отдела Следственного комитета Республики Беларусь
|70 55 31
|Алексеев
Дмитрий Юрьевич
|заместитель начальника Бобруйского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь по Могилёвской области
|77 83 00
|Березовский
Алексей Петрович
|военный комиссар г.Бобруйска, Бобруйского, Глусского и Кировского районов
|72 48 86
|Шерснёв
Павел Иванович
|первый заместитель начальника Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям учреждения «Могилевское областное управление МЧС Республики Беларусь»
|70 76 89
|Шостак
Александр Николаевич
|генеральный директор
ГО «Бобруйскжилкомхоз»
|70 55 04
|Грищенков
Евгений Иванович
|директор КУП «ЖРЭУ
Ленинского района г. Бобруйска»
|78 71 86
|Дыба
Людмила Викторовна
|директор КУП «ЖРЭУ
Первомайского района г. Бобруйска»
|70 20 27
|Бобцов
Александр Михайлович
|начальник Бобруйского узла электросвязи Могилевского филиала РУП «Белтелеком»
|72 01 88
|Скурат
Сергей Михайлович
|директор филиала «Бобруйскводоканал» УПКПЖКХ «Могилевоблводоканал»
|78 94 00
|Каташ
Андрей Сергеевич
|директор КПУП «Теплоэнергетика г. Бобруйска»
|76 21 89
|Пакуш
Антонина Николаевна
|управляющий ГУ «Центр обеспечения деятельности бюджетных организаций г. Бобруйска»