Руководство горисполкома выслушает бобруйчан

Кисель И.Н. председатель горисполкома Каб. 211 08.02.2023 с 08.00 до 13.00 22.02.2023 с 08.00 до 13.00 Максименко Д.И. первый заместитель председателя горисполкома Каб. 211 15.02.2023 с 08.00 до 13.00 Жук О.Н. заместитель председателя горисполкома Каб. 507 08.02.2023 с 08.00 до 13.00 22.02.2023 с 08.00 до 13.00 Омелюсик В.А. заместитель председателя горисполкома Каб. 411 01.02.2023 с 08.00 до 13.00 15.02.2023 с 08.00 до 13.00

Предварительная запись на прием осуществляется по телефонам: 68 00 29, 68 00 28

или в кабинете №207 с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 16.30.