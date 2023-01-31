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Руководство горисполкома выслушает бобруйчан

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Руководство горисполкома выслушает бобруйчан
Кисель И.Н.

председатель горисполкома

Каб. 21108.02.2023 с 08.00 до 13.00

22.02.2023 с 08.00 до 13.00

Максименко Д.И.

первый заместитель

председателя горисполкома

Каб. 21115.02.2023 с 08.00 до 13.00
Жук О.Н.

заместитель председателя горисполкома

Каб. 50708.02.2023 с 08.00 до 13.00

22.02.2023 с 08.00 до 13.00

Омелюсик В.А.

заместитель председателя

горисполкома

Каб. 41101.02.2023 с 08.00 до 13.00

15.02.2023 с 08.00 до 13.00

Предварительная запись на прием осуществляется по телефонам: 68 00 29, 68 00 28

или в кабинете №207 с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 16.30.

Примечание: в случае возникновения служебной необходимости в график могут вноситься изменения.

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