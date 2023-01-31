Руководство горисполкома выслушает бобруйчан
16 0
|Кисель И.Н.
председатель горисполкома
|Каб. 211
|08.02.2023 с 08.00 до 13.00
22.02.2023 с 08.00 до 13.00
|Максименко Д.И.
первый заместитель
председателя горисполкома
|Каб. 211
|15.02.2023 с 08.00 до 13.00
|Жук О.Н.
заместитель председателя горисполкома
|Каб. 507
|08.02.2023 с 08.00 до 13.00
22.02.2023 с 08.00 до 13.00
|Омелюсик В.А.
заместитель председателя
горисполкома
|Каб. 411
|01.02.2023 с 08.00 до 13.00
15.02.2023 с 08.00 до 13.00
Предварительная запись на прием осуществляется по телефонам: 68 00 29, 68 00 28
или в кабинете №207 с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 16.30.
Примечание: в случае возникновения служебной необходимости в график могут вноситься изменения.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
также
-
От COVID-19 к плановой работе: развитие региональной системы здравоохранения обсудили в Могилеве
-
Завышена цена в магазине? Звоните. Продолжает работу профсоюзная телефонная линия
-
«Могилевавтодор» интенсивно проводит работы по ликвидации ямочности на республиканских автомагистралях
-
Руководство горисполкома выслушает бобруйчан
-
Определен перечень сведений, составляющих банковскую тайну, при оказании электронных услуг