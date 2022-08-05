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Общество

Руководители госорганов проведут в августе выездные приемы граждан

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Руководители госорганов проведут в августе выездные приемы граждан

Руководители госорганов проведут в августе приемы граждан в регионах, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо проведет прием граждан 11 августа в Лоевском райисполкоме, министр обороны Виктор Хренин - 12 августа в Новогрудском райисполкоме.

19 августа вопросы и обращения граждан выслушают министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов в Бобруйском райисполкоме и министр юстиции Сергей Хоменко в администрации Железнодорожного района Витебска.

На 24 августа запланирована встреча с гражданами министра внутренних дел Ивана Кубракова в Глубокском райисполкоме и министра спорта и туризма Сергея Ковальчука в Каменецком райисполкоме.

Председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус примет граждан 26 августа в Борисовском райисполкоме.

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